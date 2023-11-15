Gazze'den Türkiye'ye kanser hastaları getirildi

Kanser hastalarını taşıyan uçak Ankara'ya gelmek üzere Mısır'dan yola çıktı

KANSER tedavilerinin devamlılığını sağlamak amacıyla Gazze'den Türkiye'ye getirilecek 27 hasta ve 13 refakatçisini taşıyan Cumhurbaşkanlığı uçağı ve askeri uçak, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'ndan Ankara'ya yola çıktı.

Türkiye ile Mısır koordinasyonunda kanser tedavilerinin devamlılığını sağlamak için Türkiye'ye götürülecek hastalar, Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'ın El-Ariş kentine giriş yaptı. Aralarında uzman doktor, hemşire ve anestezi uzmanı bulunan ve Türkiye'ye getirilecek hastalara refakat edecek 9 kişilik sağlık ekibi, hastaları El-Ariş Havalimanı'nda teslim aldı. El Ariş Havalimanı'nda hastaları karşılayanlar arasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar yer aldı. Bakan Koca, burada hastalarla ilgilenerek durumları hakkında bilgi aldı. Hastalar, sağlık ekibi tarafından son kontrollerinin yapılmasının ardından uçağa bindirildi. Yapılan son kontrollerin ardından hastaları taşıyan uçak, Mısır saati ile 22.00 sıralarında El-Ariş Havalimanı'ndan Ankara'ya yola çıktı. Hastaların, Ankara'daki hastanelerde tedavi edilmesi planlanıyor.