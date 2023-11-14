Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası etkinlikleri düzenlendi

Gazipaşa Devlet Hastanesi, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Hastane girişine açılan stantta vatandaşlar organ bağışı hakkında bilgilendirildi ve broşürler dağıtıldı. Ayrıca organ bağış gönüllülerinin formları ve kartları düzenlendi.

Gazipaşa Devlet Hastanesi tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken, hastane girişine vatandaşları bilgilendirmek amacıyla stant açıldı.

Organ Bağışı Haftası dolayısı ile Gazipaşa Devlet Hastanesinde 'Organ Bağışına Evet Deyin, Yanan Yüreklere Su Serpin' ve 'Organ Bağışı Yapın, Hayata İz Bırakın' sloganlarıyla stant açıldı. Organ bağışına teşvik amacıyla hastane girişine kurulan stantta hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarına organ bağışı hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

Organ bağış kartları düzenlendi

Stantlara başvuran organ bağış gönüllülerinin formları ve organ bağış kartları düzenlenip sistemsel kayıtları yapıldı. Ayrıca hastane yönetimi, eğitim birimi ve organ bağış hemşiresi tarafından yatan hasta servisleri ile diyaliz ünitesi ziyaret edildi. Ziyaretlerde organ naklinin önemini anlatılarak, hangi durumlarda organ nakli yapılabileceği ve hangi organların bağışlanabileceği konuları hakkında da bilgi verildi. - ANTALYA