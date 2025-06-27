Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Ünitesi Hizmete Girdi

Gaziantep'teki SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde Onkoloji Ünitesi, hizmet vermeye başladı.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, hastanede düzenlenen açılış törenindeki konuşmasında, hastanenin, açıldığından beri bölgenin ilk ameliyatlarının yapıldığı bir sağlık merkezi olarak dikkati çektiğini söyledi.

Ünitenin yakında merkez haline dönüşeceğini ve hedeflerinin daha fazlası olduğunu ifade eden Dağlı, gelecek yıl uluslararası akrediteye sahip olmayı, sonrasında da enstitüye dönüşmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ünite, hastaların tüm ihtiyaçlarını giderebilecekleri, tüm ünitelerin bulunduğu bir alan içerisinde, radyoterapi ve onkoloji ağırlıklı olmak üzere radyolojisinden tutun da genetik laboratuvarına ve mikropatolojiye kadar çok geniş bir yelpazede çalışacak. Bu hem bizim öğrencilerimize, hem de mezuniyet sonrası asistanlarımız için de gerçekten mükemmel bir eğitim merkezi olacak. Bununla birlikte hastalarımız müracaat ettiklerinde tüm branş hekimlerinden aynı alanda değerlendirilme imkanı yakalayacak."

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu da özveriyle kurulan onkoloji ünitesinin hastalara şifa dağıtması dileğinde bulundu, emeği geçenlere teşekkür etti.

SANKO Üniversitesi Onkoloji Ünitesi Süpervizörü olan Pittsburgh Üniversitesi Cerrahi Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Soran ise ünitenin Gaziantep ve bölgedeki kanser hastalarına son teknolojiyle hizmet vereceğini vurguladı.

Açılış törenine SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, hastane yöneticileri, doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı.

Katılımcılar, kurdele kesilmesinin ardından üniteyi ziyaret etti.