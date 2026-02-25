Talha bebeğin dünyada nadir görülen beyin tümörü, 4 saatlik operasyonla alındı

GAZİANTEP'te, beyninde dünyada nadir görülen tümörle dünyaya gelen 1,5 aylık Talha bebek, 4 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu.

Tuğba-Enes Yalçın çiftinin 1,5 aylık çocuğu Talha Yalçın, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde başında kitle ile dünyaya geldi. Tetkikler sonucu Talha bebeğin kafatasındaki kitlenin, hızla büyüyen ve beyne baskı yapan 7 x 6,5 x 4 santimetre boyutlarında, dünyada nadir görülen bir tümör olduğu tespit edildi. Talha bebeğin ameliyatını gerçekleştiren Beyin Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Yayla, tümörün özelliğinden ve Talha bebeğin yeni doğmuş olmasından dolayı cerrahi stratejilerini yeniden kurarak 4 saatlik ameliyatı tamamladıklarını belirtti.

Tümörün damarlı yapısından kaynaklı kanama riskinin çok olduğu ve ameliyat öncesi girişimsel radyoloji ekibinin hastaya bir embolizasyon işlemi yaptığı ve tümörün kanlanmasını azalttığı söylendi. Operasyonun 4 saat sürdüğünü belirten Dr. Yayla, "Hastamız başında dev bir kitle ile doğdu. Yaptığımız tetkikler ve görüntülemeler sırasında tümörün hızla büyüdüğünü ve kafatası kemiklerini harap ettiğini, beyne de baskı yaptığını gördük. Ameliyat planladık fakat bu tümörün özelliğinden dolayı çok fazla damar yapısı vardı, kanaması çok fazlaydı ve tümörün kanama riski nedeniyle hayati risk bu cerrahi işlemde yüksek düzeydeydi. Bu nedenle cerrahi stratejimizi yeniden kurduk. Buna göre basamaklandırılmış ve multidisipliner bir yaklaşım sunduk. Öncesinde girişimsel radyoloji ekibi hastaya bir embolizasyon işlemi yaptı ve tümörün kanlanmasını azalttı. Hemen 1 gün sonra plastik cerrahi ve beyin cerrahisinden oluşan bir ekiple yaklaşık 4 saat süren ameliyatla tümörün tamamını başarılı bir şekilde çıkardık. Hastamız bundan herhangi bir zarar görmedi ve sağlığı da gayet iyi seyrediyor. Ailemize sağ salim teslim ettik çocuğumuzu" ifadelerini kullandı.

'BU BÜYÜKLÜKTE BİR TÜMÖR DÜNYADA BU YAŞ GRUBUNDA NADİR GÖRÜLMÜŞTÜR'

Dr. Yayla, ameliyata dair detayları anlatarak, "Bu işlemin arka planında çalışan yeni doğan çocuk, yoğun bakım çocuk, hematoloji, beyin cerrahisi, plastik cerrahi ve anestezi olmak üzere büyük bir ekip var. Doktorundan hemşiresine sağlık çalışanlarından hastane yönetimine kadar herkes 1,5 ay süre boyunca gayret gösterdi ve sonunda çocuğumuz sağlıklı bir şekilde ailesine teslim edildi. Tümörün boyutu 7x6,5x4 santimetre çaplarındaydı. Bu büyüklükte bir tümör dünyada bu yaş grubunda nadir görülmüştür. Bu operasyonu başarılı bir şekilde Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapmış olmak da bizim için büyük bir gurur oldu. Bizim açımızdan taburcu olması için herhangi bir sorun yok. Bugün 4'üncü günü ama biraz daha gözetim altında kalıp güvende olmasını istiyoruz. Dördüncü günü tamamladık, beşinci gün taburcu olabilir hastamız" dedi.

Haber- Kamera: Nuray UZATMAZ-GAZİANTEP,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı