Gaziantep Rahim Filmi (HSG) İle Tanı ve Tedavide İki Kat Fayda

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin infertilite (kısırlık) araştırmasında atılan ilk ve en önemli adımlardan biri, Rahim Filmi (Histerosalpingografi - HSG) çekimidir. Halk arasında "ilaçlı rahim filmi" olarak da bilinen bu işlem, rahmin iç yapısını ve yumurta kanallarının (tüplerin) açık olup olmadığını net bir şekilde gösterir. Gaziantep'te uzun yıllara dayanan deneyimiyle hizmet veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Abdullah Göymen, HSG'nin sadece bir tanı yöntemi değil, aynı zamanda bazı tıkanıklıkları açarak tedaviye de yardımcı olabilen kritik bir prosedür olduğunu belirtiyor.

Rahim Filmi (HSG) Neden Bu Kadar Önemli?

Op. Dr. Abdullah Göymen, bir kadının doğal yollarla gebe kalabilmesi için yumurtalık kanallarının kesinlikle açık olması gerektiğinin altını çiziyor.

"Gebelik, sperm ve yumurtanın tüplerde buluşmasıyla başlar. Eğer tüpler tıkalıysa, bu buluşma gerçekleşemez ve gebelik imkansız hale gelir. Rahim Filmi (HSG), bize bu hayati kanalların açık olup olmadığını anında gösteren tek etkili yöntemdir. Aynı zamanda rahim içindeki perde, yapışıklık, polip veya miyom gibi yerleşmeyi engelleyebilecek sorunları da saptamamızı sağlar."

HSG'nin İki Yönlü Faydası: Tanı ve Tedavi

Rahim filminin en önemli avantajlarından biri, sadece teşhis koymakla kalmayıp, hafif tıkanıklıklarda tedavi edici bir etki göstermesidir. İşlem sırasında rahme verilen özel kontrast maddenin basıncı, tüplerin başlangıcındaki ince yapışıklıkları ve mukus tıkacını temizleyerek açabilir. Op. Dr. Abdullah Göymen'in belirttiğine göre, HSG sonrasında birçok çiftin kendiliğinden gebe kalma şansı önemli ölçüde artmaktadır.

İşlem Nasıl Gerçekleşir? Ağrılı mıdır?

HSG hakkındaki en büyük endişe kaynağı, işlemin ağrılı olup olmadığıdır. Op. Dr. Abdullah Göymen Kliniği'nde, bu endişeleri gidermek ve hasta konforunu en üst seviyeye çıkarmak için modern teknikler uygulanmaktadır.

"Teknolojinin gelişmesiyle ve doğru teknikle, HSG çekimi artık minimal rahatsızlıkla gerçekleştirilebiliyor. Kliniğimizde, ince ve yumuşak kateterler kullanılması ve işlemin çok kısa sürmesi sayesinde hastalarımızın çoğu hafif bir regl sancısına benzer bir his duyduğunu belirtiyor. Ancak hastalarımızın talebi doğrultusunda, anestezi altında (uyutularak) tamamen ağrısız bir işlem de gerçekleştirebiliyoruz. Böylece işlem sırasında hiçbir ağrı hissi oluşmuyor ve hastalar kısa süre sonra günlük hayatlarına dönebiliyorlar."

Ne Zaman Çekilir ve Ne Kadar Sürer?

HSG çekimi için en uygun zaman, adet kanamasının bitiminden hemen sonraki dönemdir. Op. Dr. Abdullah Göymen, bu zamanlamanın hem gebelik riskini ortadan kaldırmak hem de rahim iç zarının (endometrium) en ince olduğu dönemi yakalamak açısından ideal olduğunu vurguluyor.

? Zamanlama: Adet kanamasının bitimini takiben, genellikle 3. ve 10. günler arası.

? Süre: İşlemin kendisi genellikle sadece 5 ila 10 dakika sürer.

Gaziantep'te çocuk hasreti çeken çiftler için rahim filmi (HSG), doğru tanı koyarak tüp bebek veya diğer tedavi yöntemlerine geçişte hayati bir köprü görevi görmektedir. Op. Dr. Abdullah Göymen'in kişiye özel yaklaşımı ve konfor odaklı çekim teknikleri, bu zorlu süreçte çiftlere güven vermektedir.

