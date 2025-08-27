Gaziantep Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Bir Yılı Geride Bıraktı

Gaziantep Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren Hiperbarik ve Oksijen Tedavi Merkezi 1 yıldır Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gelen hastalara hizmet veriyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, modern tıbbın önemli destek tedavi yöntemlerinden biri olarak kabul edilen hiperbarik oksijen tedavisi, basınç odasında atmosfer basıncının üzerinde bir ortamda hastaya yüzde 100 oksijen solutularak uygulanıyor ve bu yöntemle doku iyileşmesini hızlandırma, enfeksiyonları kontrol altına alma ve dolaşımı artırma gibi etkiler gözleniyor.

Yaklaşık 1 yıldır Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden gelen hastalara da tedavi imkanı sunan merkezde, diyabetik ayak enfeksiyonu olmak üzere, ani işitme kaybı, ani görme kaybı, avasküler nekroz (kemik ölümü) ve kronik kemik enfeksiyonları gibi birçok rahatsızlığın tedavi ve takip süreçleri yürütülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Ilgın Türkçüoğlu, merkezin bölge açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Hastalarımıza en güncel ve etkili tedavi yöntemlerini sunmak için çalışıyoruz. Bir yıldır başarıyla hizmet veren merkezimiz sadece Gaziantep'e değil, çevre illerden gelen hastalara da umut olmaktadır. Önümüzdeki süreçte daha fazla hastaya ulaşarak tedavi imkanlarını geliştirmeyi hedefliyoruz."

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Dr. İbrahim Ethem Akın ise merkezde 2 hekim, 5 hemşire ve 2 operatörle hizmet verildiğini söyledi.