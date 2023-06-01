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Gaz yağı içen bebek yaşam mücadelesi veriyor

Sağlık Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye mahallesinde meydana gelen olayda masa üzerindeki şamdan içinde bulunan gaz yağını içen 2 yaşındaki bebek, hastanede tedavi altına alındı.

Gaz yağı içen bebek yaşam mücadelesi veriyor

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye mahallesinde meydana gelen olayda masa üzerindeki şamdan içinde bulunan gaz yağını içen 2 yaşındaki bebek, hastanede tedavi altına alındı.

Olay Mesudiye mahallesi 1. Aydın sokakta bulunan bir evde meydana geldi. 2 yaşındaki Alparslan D., evde oyun oynamaya başladı. Masa üzerine çıkan bebek, içerisinde gaz yağı bulunan şamdandaki sıvıyı içti. Bir süre sonra fenalaşan bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu kötüye giden bebek, Ambulansla Bursa Şehir hastanesi çocuk yoğun bakım servisine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Sağlık

İnegöl Bursa Sağlık Haberler

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