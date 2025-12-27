Gastronomi Turizmi Derneği Gıda Zehirlenmelerine Karşı Hijyen Projesi'ni Başlatıyor

GTD, pandemi döneminde bilim insanlarıyla başlattığı "GT Hijyen Projesi"ni yeniden gündemine aldı. Arts Hotel Taksim'de düzenlenen etkinlikte, sektör temsilcileri gıda güvenliğini masaya yatırdı. GTD Başkanı Gürkan Boztepe, bugüne kadar 260 işletmeye hijyen belgesi verdiklerini, 2026 yılında bu sayıyı katlayarak artırmayı hedeflediklerini belirtti.

İstanbul'da Denetimler Sıkılaşıyor

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, gıda güvenliğinde "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket ettiklerini vurguladı. İstanbul genelinde görev yapan 800 gıda kontrol elemanı, her yıl ortalama 22 bin 500 firmayı denetliyor. Parıldar, denetimler sonucunda yaklaşık 1.300 firmaya yasal işlem uygulandığını ifade etti.

Karekod Uygulaması Zorunlu Oldu

Gıda ürünlerinin izlenebilirliği için teknolojik adımlar hızlanıyor. 28 Temmuz itibarıyla tüm gıda işletmeleri için karekod kullanımı zorunlu hale geldi. İş yeri girişlerinde yer alan bu etiketler sayesinde tüketiciler, işletmenin denetim geçmişini ve güvenilirliğini anlık olarak kontrol edebiliyor.

Bilim Dünyasından "El Birliği" Çağrısı

Sektör temsilcileri ile bilim dünyasını buluşturan toplantıda Prof. Dr. Oğuz Özyaral ve Dr. Ender Saraç da önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Özyaral, halkın etiket okuma konusundaki ihmalkarlığına dikkat çekerek; sağlıklı bir toplum ve güvenli gastronomi turizmi için tüketicilerin, üreticilerin ve denetçilerin el birliğiyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.