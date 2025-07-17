Fonksiyonel Gıdaların Artan Önemi ve Tüketici Farkındalığı

TÜKETİCİLERİN gıdanın içeriğinde fonksiyonel bileşenler olup olmadığına dikkat ettiğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin, "Fonksiyonel gıdalar toplum sağlığını doğrudan ilgilendiriyor. Yediğimiz her şey sağlığımızı şekillendiriyor, artık yalnızca karın doyurmak değil, sağlıklı kalmak istiyoruz." dedi.

Bu alandaki gelişmeleri değerlendiren Prof. Dr. Fikrettin Şahin, fonksiyonel gıda sektörünün sadece bireysel değil, toplumsal sağlığı da doğrudan ilgilendiren bir dönüşüm içinde olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Fikrettin Şahin, fonksiyonel gıdaların modern toplumlarda neden hızla yükseldiğini şu sözlerle özetliyor:

"Artık yalnızca karın doyurmak değil, sağlıklı kalmak istiyoruz. Tüketici daha bilinçli, daha araştırmacı ve daha talepkar. Bu da gıda sektörünü değişime zorluyor. Fonksiyonel gıdalar, bu dönüşümün merkezinde yer alıyor."

Şahin'e göre, tüketiciler artık raflarda sadece lezzet aramıyor. Gıdanın içeriğinde omega-3, probiyotik, antioksidan, vitamin ve mineral gibi fonksiyonel bileşenler olup olmadığı da dikkatle inceleniyor. Bu farkındalıkla beraber, gıda alışverişlerinde etiket okuma alışkanlığı da yaygınlaşıyor.

FONKSİYONEL GIDALAR NEDEN ÖNEMLİ

Hızlı yaşam temposu, işlenmiş gıdaların yaygın tüketimi ve çevresel stres faktörleri, modern insanın bağışıklığını zayıflatıyor diyen Prof. Dr. Şahin "Özellikle büyük şehirlerde yaşayan bireyler, günlük yaşamda sağlıklı beslenmeye yeterince zaman ayıramayabiliyor. İşte bu noktada, doğru içeriklerle hazırlanmış fonksiyonel gıdalar devreye giriyor" dedi.

Prof. Dr. Şahin, "Bu ürünler yalnızca birer gıda değil, aynı zamanda halk sağlığını destekleyen araçlar olarak düşünülmeli. Doğru şekilde kullanıldıklarında, toplum genelinde hastalık görülme sıklığını azaltabilir, sağlık harcamalarını düşürebilir ve bireylerin yaşam kalitesini artırabilir" ifadelerini kullandı.

'NEYİ ALMALI, NEYİ SEÇMEMELİYİZ'

Prof. Dr. Şahin, fonksiyonel gıda tercihlerinde dikkat edilmesi gereken bazı temel noktaları şöyle sıraladı:

"Etiket Okuyun: İçerik listesi ürünün fonksiyonelliği hakkında en net bilgiyi verir.

"Yapay katkılardan uzak durun: Gerçek fonksiyonel gıdalar genellikle doğala en yakın formdadır.

"Bilinçli olun: Her 'sağlıklı' ibaresi bilimsel temele dayanmaz. Bilimsel çalışmaları destekleyen ürünleri tercih edin.

"Takviye ile karıştırmayın: Fonksiyonel gıdalar günlük beslenmenin bir parçası olmalı; ilaç yerine geçmez.

"Miktar değil kalite önemlidir: Az ama etkili bileşen içeren ürünleri seçin.

"Yaşa göre tercih yapın: Her yaş grubunun ihtiyaç duyduğu içerikler farklıdır."

'YENİ NESİL FONKSİYONEL GIDALAR HAYATIMIZA GİRDİ'

Bugün market raflarında 'zenginleştirilmiş' ya da 'sağlık destekleyici' etiketleriyle satılan birçok ürün, aslında fonksiyonel gıda kategorisine giriyor diyen Prof. Dr. Şahin, "Bunların bazıları doğrudan sağlık desteği sunarken, bazıları koruyucu etkiye odaklanıyor" dedi.

Öne çıkan örnekler ise şu şekilde:

"Demir, folik asit veya kalsiyum takviyeli kahvaltılık gevrekler

"Omega-3 ile zenginleştirilmiş süt ürünleri ve balık yağları

"Antioksidan içeren bitki özlü içecekler

"Bağışıklık destekleyici probiyotik yoğurtlar

"Lif oranı yüksek, sindirim sistemine faydalı ekmek ve atıştırmalıklar."

'FONKSİYONEL GIDALARA YÖNELMEK ARTIK BİR TERCİH DEĞİL, BİR ZORUNLULUKTUR'

Prof. Dr. Fikrettin Şahin, gıdanın artık yalnızca tarım veya ekonomiyle değil, doğrudan halk sağlığı ve yaşam kalitesiyle ilişkili olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Her birey, alışveriş sepetini doldururken aslında kendi geleceğini şekillendiriyor. Bu nedenle bilgili olmak, bilinçli tüketmek, fonksiyonel gıdalara yönelmek artık bir tercih değil, bir zorunluluktur."