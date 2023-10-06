Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı. Hastane içerisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Yaralılar UMKE ve AFAD ekipleri tarafından tahliye edildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesinde deprem ve yangın tatbikatı

ELAZIĞ - Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

2023 yılı Afet Planı uygulaması çerçevesinde Elazığ'da deprem ve yangın tatbikatları devam ediyor. Bu çerçevede Fırat Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen tatbikat nefes kesti. Senaryo gereği kentte meydana gelen deprem sonrası hastanenin 1'inci katında yangın çıktı. Çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Hastane içerisinde yaralı olduğu ihbarına ulaşan ekipler, AFAD, UMKE ve 112 sağlık ekiplerinden destek istedi. Anonslarla hastanede bulunanlar uyarılarak tahliye edildi. Depremde yaralanan vatandaşlar, UMKE ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle hastaneden tahliye edilerek hazır bekletilen 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede tutulduğu tatbikat gerçeği aratmadı.

Kentte meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremden sonra hastanede yangın çıktığını belirten Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi İrfan Kaygusuz, "Senaryo gereği hastanemizi tahliye edip yaralıları kurtarma tatbikatını gerçekleştirdik. Çok kısa bir süre içerisinde 112, itfaiye ve AFAD ekipleri, olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri içeride çıkan yangını söndürdü. 112, UMKE ve AFAD ekiplerimiz yaralılara müdahale ederek dışarı çıkarttılar. Hastane çok kısa bir süre içerisinde boşaltıldı. Tatbikat çok başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı. Emeği geçen tüm birimlere teşekkür ederim" dedi.