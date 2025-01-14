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Film gerçek oldu! Bilim insanları kötü anıları silen bir yöntem geliştirdi

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"Sil Baştan" filmi gerçek oldu. Bilim insanları, travmatik anıları ve kötü geri dönüşleri silmek için bir yöntem geliştirdi. Olumsuz anıları zayıflatmak için olumlu anıları yeniden etkinleştirme üzerine kurulu olan bu yöntem pek çok ruh sağlığı sorununun tedavisinde önemli bir adım olarak görülüyor.

Ayrıldığı sevgilisinden kalan hatıralarını sildiren bir adamın hikayesini konu alan "Sil Baştan" isimli film gerçek oldu. Uluslararası bir araştırma ekibi, kötü anıları silmeyi amaçlayan bir deney gerçekleştirdi. Katılımcılara rastgele kelimeleri olumsuz görsellerle ilişkilendirmeleri istendi ve daha sonra bu ilişkilerin yarısını yeniden programlamayı hedeflediler. Araştırma sonuçları, olumsuz anıların hatırlanmasını zayıflattığı ve olumlu anıların istemsiz olarak zihinde canlanmasını artırdığını gösterdi. Science Alert'in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlanan makaleye ilişkin aktardığı bilgilere göre, araştırmacılar, "Bu prosedürün olumsuz anıların hatırlanmasını zayıflattığını ve olumlu anıların istemsiz olarak zihinde canlanmasını artırdığını gördük." ifadelerini kullandı.

OLUMLU GÖRSELLERLE YENİDEN KODLAMA

Çalışmada, insan yaralanmaları veya tehlikeli hayvanlar gibi olumsuz görseller ile sakin manzaralar veya gülen çocuklar gibi olumlu görsellerin bulunduğu tanınmış veri tabanları kullanıldı. İlk akşam, katılımcılar, olumsuz görselleri araştırma için üretilmiş anlamsız kelimelerle ilişkilendirmek için hafıza eğitimi aldı. Ertesi gün, bu anılar uyku ile pekiştirildikten sonra, kelimelerin yarısı olumlu görsellerle ilişkilendirilerek yeniden kodlanmaya çalışıldı.

UYKU SIRASINDA MÜDAHALE EDİLDİ

İkinci gece, katılımcıların hızlı olmayan göz hareketleri (NREM) uyku fazı sırasında, hafıza depolamada önemli olduğu bilinen bir dönemde, anlamsız kelimelerin ses kayıtları çalındı. Bu süreçte, beyin aktiviteleri elektroensefalografi (EEG) ile izlendi. Beyinde duygusal hafıza işleme ile ilişkili olan theta dalgası aktivitesinin, sesli hafıza ipuçlarına yanıt olarak arttığı ve olumlu ipuçlarında belirgin şekilde daha yüksek olduğu gözlendi.

OLUMLU ANILAR DAHA SIK AKLA GELMEYE BAŞLADI

Ertesi gün ve birkaç gün sonra yapılan anketlerde, katılımcıların, olumlu anılarla karıştırılmış kötü anıları hatırlamada daha az başarılı olduğu tespit edildi. Bu kelimelerle ilişkili olumlu anılar, olumsuz olanlara göre daha sık akıllarına gelmeye başladı ve daha olumlu bir duygusal bakış açısıyla değerlendirildi.

YÖNTEM UMUT VAADEDİYOR

Araştırmacılar, "İnvazif olmayan bir uyku müdahalesi, olumsuz hatırlamaları ve duygusal tepkileri değiştirebilir. Bulgularımız, travma veya patolojik anıların tedavisiyle ilgili yeni bakış açıları sunabilir." dedi. Araştırma hala erken aşamalarında olsa da, bu yöntemin umut vaat ettiği belirtiliyor. Gerçek dünya koşullarında daha karmaşık anıların nasıl düzenlenebileceği ve bu etkilerin ne kadar süreyle sürdürülebileceği üzerine çalışmalar devam ediyor.

Film gerçek oldu! Bilim insanları kötü anıları silen bir yöntem geliştirdi
Haberler.com / Çağla Taşçı - Sağlık
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