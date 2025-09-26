Fethiye Devlet Hastanesi'nde Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Fethiye Devlet Hastanesi'nde olası afet ve kazalara hazırlık amacıyla tatbikat gerçekleştirildi. Senaryoya göre Göcek Tüneli'nde meydana gelen çökme sonrası çok sayıda yaralı hastaneye getirildi.

Fethiye Devlet Hastanesi'nde olası afet ve kazalara hazırlık amacıyla tatbikat gerçekleştirildi. Senaryoya göre Göcek Tüneli'nde meydana gelen çökme sonrası çok sayıda yaralı hastaneye getirildi. Hastane bahçesinde düzenlenen tatbikatta, yaralı rolündeki kişiler sağlık ekipleri tarafından sedyelerle acil servise taşındı. Yaralıların triyaj alanında ilk müdahaleleri yapıldı. Bazı yaralılar acil servise yönlendirilirken, bazıları yoğun bakım ve ameliyathanelere sevk edildi. Tatbikata Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), özel hastane personeli ve hemşirelik bölümü öğrencilerinden oluşan yaklaşık 100 kişi katıldı. Senaryo gereği 20 yaralıya müdahale edildi. Fethiye Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yavuz Okulu, bu tür tatbikatların olası afet ve kaza durumlarında sağlık ekiplerinin koordinasyonunu güçlendirmek ve hazırlık seviyesini artırmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.