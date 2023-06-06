Muğla'da kaynayan salça kazanına düşen çocuk ağır yaralandı! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 yaşındaki çocuk, salça yapmak için kaynatılan kazana düştü ve 2. derece yanıklarla yaralandı. Ambulans uçakla İstanbul'a nakledilen çocuk, ileri tedavi için Ümraniye Yanık Merkezi'ne götürüldü.

Fethiye'de 2 yaşındaki Öykü Merve, anne ve babasının salça yapmak için domates kaynattığı kazanın içine düştü. Kız çocuğunun vücudunda 2. derece yanık oluşurken, ailesinin çabaları ve sağlık ekiplerince çocuk, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AMBULANS UÇAKLA İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

İlk müdahalesinin ardından küçük Öykü, ileri tedavi ihtiyacının karşılanacağı İstanbul Ümraniye Yanık Merkezi'ne nakli için Dalaman Havalimanına götürüldü. Yaralı çocuğun ambulans uçakla İstanbul'a nakli sağlandı.