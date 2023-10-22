Fenalaşan 3 buçuk yaşındaki çocuk hastane yolunda hayatını kaybetti

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, fenalaşan 3 buçuk yaşındaki Ilgaz Buruk kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Keşan ilçesi Yeni Mahalle'deki evlerinde uyuyan 3 buçuk yaşındaki Ilgaz Buruk, sabah saatlerinde aniden fenalaşınca eden ailesi tarafından haber verilen 112 Acil Servis ambulansı ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ilgaz Buruk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kalbi durarak hayatını kaybetti.

Otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Ilgaz'ın cenazesi, Karaağaç Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.