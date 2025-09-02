Van'da felçli hasta 'botoks' uygulamasıyla ağrılarından kurtuldu

Van'da felçli hasta Nursedef Tanrıtanır, Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanan Botulinum toksin (botoks) tedavisiyle ağrılarından kurtuldu.

16 yıl önce rahatsızlanarak felç kalan 34 yaşındaki Tanrıtanır, istemsiz kasılma ve kas sertliği şikayetleri nedeniyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Polikliniği'ne başvurdu.

Hasta, Nöroloji Uzmanı Dr. Muhammet Okay Örün ve ekibince uygulanan Botulinum toksin uygulaması sayesinde ağrılarından kurtuldu.

Örün, AA muhabirine, hastaya uygulanan tedavinin halk arasında "bacak botoksu" olarak bilindiğini söyledi.

Uygulamanın nörolojik hastalıklarda tıbbi bir yöntem olarak uzun yıllardır kullanıldığını belirten Örün, "Bu, halk arasında daha çok 'bacak botoksu' diye biliniyor ama botulinum toksin dediğimiz bir ilaç uygulamasıdır. Bu uygulamayı kozmetik alandan çok önce medikal amaçlarla kullanmaya başladık. Özellikle beyin, omurilik gibi merkezi sinir sisteminde oluşan hasarlardan sonra gelişen kas katılığı, kas sertliği ve ağrılarda etkili bir tedavi yöntemidir." dedi.

Tedavinin özellikle MS hastalığı, inme (felç) ve omurilik travmaları gibi durumlarda oluşan istemsiz kas kasılmaları sonucu uygulandığını ifade eden Örün, şunları kaydetti:

"Bu hastalıklarda kollar ve bacaklarda istemsiz kasılmalar, şiddetli ağrılar ve kas sertlikleri gelişiyor. Botulinum toksin bu semptomları hafifletmekte oldukça etkili. Ayrıca blefarospazm (göz çevresinde istemsiz kasılma), servikal distoni (boyun kaslarında istemsiz kasılma) gibi diğer nörolojik rahatsızlıklarda da rutin olarak kullanıyoruz. Her felç geçiren ya da omurilik hasarı bulunan hastaya bu tedaviyi yapmıyoruz. Önce ayrıntılı nörolojik muayene ile uygun kaslar tespit ediliyor. Dozlar belirleniyor ve hedef kaslara uygulanıyor. Sonrasında fizik tedaviyle kaslardaki sertlik azalıyor, hareket kapasitesinde ciddi iyileşmeler görülebiliyor."