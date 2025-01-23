Fatma Şahin ve Dr. Beytullah Şahin Sağlık İşbirliğini Geliştiriyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin'i makamında ziyaret ederek, sağlık alanında yapılan çalışmalarla ilgili görüştü.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Büyükşehir Belediyesinin sağlık hizmetlerini desteklemek ve şehirdeki sağlık altyapısını güçlendirmek adına yapacağı işbirliği ele alındı.

Belediyenin sağlık alanındaki desteklerinin önemine dikkat çekerek, Başkan Fatma Şahin'e teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Şahin, halkın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak projelere öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti.