Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Skolyoz Farkındalık Günü İçin Yeşil Aydınlatıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Skolyoz Farkındalık Günü İçin Yeşil Aydınlatıldı
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Her yıl haziran ayı Skolyoz Farkındalık Ayı olarak anılıyor. Bu yıl, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 21 Haziran Skolyoz Farkındalık Günü dolayısıyla yeşil renkle aydınlatıldı.

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü, skolyoz hastalığına dikkat çekmek için yeşil renkle aydınlatıldı.

Her yıl haziran ayı Skolyoz Farkındalık Ayı ve ayın 3'üncü cumartesi günü ise Skolyoz Farkındalık Günü olarak kabul ediliyor. Türkiye'de de skolyoz hastalığına dikkat çekmek için farklı etklinlikler düzenleniyor. Akşam saatlerinde, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 21 Haziran Skolyoz Farkındalık Günü dolayısıyla yeşil renkle aydınlatıldı.

SKOLYOZ NEDİR

Omurganın yapısal bir sorunu olan Skolyoz, omurganın bir bölümünün orta hattan 10 dereceden fazla olacak şekilde sağ ya da sol tarafa doğru eğilmesidir. Skolyoz, genellikle ergenlik döneminde başlayan ve omurganın S veya C şeklinde eğrildiği bir ortopedik durumdur. Skolyoz, sadece tek boyutlu bir açısal eğrilik olarak tanımlanmaz, vücudu önden ve yandan yani üç boyutta etkileyen bir kemiksel ve yapısal bozukluktur.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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