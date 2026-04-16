Güneş enerji sistemi arızasını gidermeye çalışırken yandı

ERZURUM'un Çat ilçesinde evindeki güneş enerji sistemindeki arızayı tespit etmek isterken üzerine sıcak su dökülen Abdullah Durmaz (76), yaralandı. Vücudunda ikinci derece yanıklar tespit edilen Durmaz, tedaviye alındı.

Çat ilçesinin kırsal Değirmenli Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Durmaz, evinin güneş enerji sistemindeki arızayı tespit etmek istedi. Durmaz'ın boş sandığı sistemdeki sıcak su aniden üzerine döküldü ve vücudunun büyük bir bölümü yandı. Abdullah Durmaz, Çat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından da Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Vücudunda ikinci derece yanıklar tespit edilen Durmaz, tedavi altına alındı.

Daha önce de evinin tesisat işlerini kendinin yaptığını söyleyen Abdullah Durmaz, "Güneş enerji sistemi panellerinin patlayan camlarını değiştirdim. Test yaptım çalışmadı. Daha sonra kaçak olduğunu düşünerek, sırtüstü yatıp contalarını değiştirmek için boruyu söktüm. O anda haznedeki ve borunun içinde kalan sıcak su boynumdan aşağıya döküldü. Suyun sıcaklığı haşladı. Suyun vücudumu daha fazla yakmasını üzerimdeki montum engelledi. Ben de o arada çatıda kar vardı vücudumun yanan kısımlarına kar attım. Az da olsa faydası oldu. Sağlık ocağında aile doktoru baktı. Dedi ki, 'Senin yanık ünitesine gitmen lazım.' Erzurum Şehir Hastanesi'ne geldim. Yanık tedavi merkezinde yatırdılar. Tek başıma yaptığımdan dolayı oldu o hata. Tamirat yapacakların tedbirli olmaları lazım. Ben işin yabancısı değilim az çok uğraşıyorum. Kendi evimde tesisatla ilgili aksaklık olduğunda ben gideriyorum" diye konuştu.

'İKİNCİ DERECE YANIKLA GELDİ'

Yanık tedavi merkezi hekimlerinden Zeki Gürgür, "Hastamız ikinci derece yanıkla geldi. Boyun bölgesinde, gövde ön yüzde yanıkları mevcuttu. Gördük hemen kabulünü yaptık. Amcamızın tedavisine başladık. Sanırım 1 hafta 10 güne kadar düzelip gidecek inşallah" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı