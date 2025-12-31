Uzman hekim uyardı: Yanlış estetik yoğun bakıma götürebilir

Cilt gençleştirme ve estetik uygulamalara ilgi her geçen gün artarken, yanlış uygulamalar ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzm. Dr. Mediha Doğanay, Haberler.com'da yaptığı açıklamalarda PRP, botoks ve mezoterapiye dair doğru bilinen yanlışları anlattı.

"PRP İŞLEMİ İLE MUCİZE BEKLEMEMEK LAZIM"

PRP uygulamalarının yanlış beklentilerle yapıldığını belirten Doğanay, işlemin düzenli ve doğru şekilde uygulanması gerektiğini söyledi. "PRP işlemi ile mucize beklememek lazım" diyen Doğanay, "PRP düzenli yapıldığı zaman cilt kalitesini artırıyor" ifadelerini kullandı.

"BOTOKS SONRASI YOĞUN BAKIMA ALINAN HASTALAR VAR"

Estetik işlemlerde yanlış uygulamaların ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Doğanay, özellikle botoks konusunda uyarılarda bulundu. "Botoks sonrası yoğun bakıma alınan hastalar var" diyen Doğanay, "Çok riskli işlemler var, iyi bir teknikle iyi hekimlere yaptırmak lazım" şeklinde konuştu.

"ASIL MARİFET DOĞRU TEKNİKLERLE İŞLEM YAPTIRMAKTIR"

Ucuz fiyatlarla yapılan işlemlerin risklerine değinen Doğanay, mezoterapi ve günlük bakım alışkanlıkları hakkında da önemli mesajlar verdi. "Ucuz fiyatlarla cilde işlem yaptırmak marifet değil, asıl marifet gerçekten doğru tekniklerle işlemi yaptırmaktır" diyen Doğanay, "Yılda 1 kere yaptırılan mezoterapinin hiçbir anlamı yok" ifadelerini kullandı. Ayrıca "Yaz kış demeden mutlaka güneş kremi kullanırım, protein ağırlıklı beslenmeye çalışırım" diyerek kişisel bakım rutinini paylaştı.