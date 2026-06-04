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ESOGÜ Hastanesi'nde hastalar ve hasta yakınlarına deri kanseri taraması yapıldı

ESOGÜ Hastanesi'nde hastalar ve hasta yakınlarına deri kanseri taraması yapıldı
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'nde hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz deri kanseri taraması yapıldı. Etkinliğe yoğun ilgi gösterilirken vatandaşlar hizmetten memnun kaldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Polikliniği'nde hastalar ve hasta yakınlarına deri kanseri taraması yapıldı.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hilal Kaya Erdoğan, Prof. Dr. Ersoy Acer, Doç. Dr. Esra Ağaoğlu ve bölümde görev yapan araştırma görevlileri tarafından bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu kapsamda, hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz deri kanseri taraması yapıldı. Etkinliğe yoğun talep gösterilirken, tarama yaptıran vatandaşlar, ücretsiz sunulan hizmetten memnuniyet duyduklarını belirttiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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