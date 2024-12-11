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Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne 'Beslenme Dostu' Sertifikası

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Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, 'Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Programı' kapsamında çalışan sağlığını destekleyen çalışmalarıyla sertifika kazandı. Sertifika, İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici tarafından hastane başhekimi Gamze Akın Mumcu'ya teslim edildi.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Programı" kapsamında çalışan sağlığını destekleyen çalışmalarıyla sertifika almaya hak kazandı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, sertifikanın İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici tarafından Başhekim Gamze Akın Mumcu'ya teslim edildiği belirtildi.

Sertifika tesliminde başkanlar ve başkan yardımcılarının da yer aldığı kaydedilen açıklamada, "Program çerçevesinde yürütülen çalışmalar, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının teşvik edilmesi ve fiziksel aktiviteyi artırmaya yönelik düzenlemelerin yapılması gibi birçok yeniliği içerdi. Bu çalışmalar, hastane çalışanlarının yaşam kalitesinin artırılması ve sağlıklı bir iş ortamının oluşturulmasına önemli katkılar sağladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, sağlık çalışanlarının sağlık durumlarının, hizmet kalitesinin en önemli unsurlarından olduğunu vurguladı.

Hastanenin bu konuda örnek bir çalışmaya imza atarak sağlıklı yaşamı teşvik eden bir yaklaşımı benimsediğine dikkati çeken Bildirici, bu başarıda emeği geçen tüm çalışanları tebrik etti.

Başhekim Gamze Akın Mumcu ise "Hastanemiz adına bu önemli sertifikayı almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çalışanlarımızın sağlığını ve refahını desteklemek için yürüttüğümüz bu çalışmalarda bizlere destek veren İl Sağlık Müdürümüze ve tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu başarı, daha sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturma konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Sağlık
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