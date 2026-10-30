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Eskişehir Şehir Hastanesinde menopoz polikliniği açıldı, başvurular bekleneni aştı

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Eskişehir Şehir Hastanesinde menopoz polikliniği açıldı, başvurular bekleneni aştı
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Eskişehir Şehir Hastanesinde menopoz dönemindeki kadınların şikayetleri ve uygun tedavi planı için menopoz polikliniği açıldı. Uzman Dr. Melike Yıldırım, başvuruların bekleneni aştığını, hormon tedavisi istemeyenlerin de gelebileceğini belirtti.

Eskişehir Şehir Hastanesinde menopoz dönemindeki kadınların sağlık sorunlarının değerlendirilmesi ve uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesi amacıyla menopoz polikliniği açıldı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Dr. Melike Yıldırım'ın görev yaptığı poliklinikte, menopoz sürecinde ortaya çıkan şikayetlerin değerlendirilmesi ve kişiye uygun tedavi planının oluşturulması hedefleniyor.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, menopoz dönemindeki kadınların yaşadıkları sorunlar için sağlık hizmeti alabilmelerini sağlamak amacıyla bir süredir üzerinde çalıştıkları polikliniği hizmete açtıklarını söyledi.

Polikliniğe beklediklerinden daha fazla başvuru olduğunu belirten Yıldırım, kadınların bu alandaki sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu gördüklerini ifade etti.

Polikliniğin yalnızca menopoza girmiş kadınlara hizmet vermediğini vurgulayan Yıldırım, erken menopoz yaşayanların ve menopoza geçiş dönemindeki kadınların da başvurabileceğini kaydetti.

Erken menopoz yaşayan kadınların uygun sağlık hizmeti ve takipten yararlanmasının önemli olduğuna dikkati çeken Yıldırım, bu dönemde yaşanan sorunların yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Hormon tedavisi istemeyen kadınlar da başvurabiliyor

Menopoz dönemindeki her kadının hormon tedavisi almasının gerekmediğini anlatan Yıldırım, tedavi planının kişinin sağlık durumuna, şikayetlerine ve ihtiyaçlarına göre belirlendiğini bildirdi.

Hormon tedavisi almak istemeyen veya sağlık durumu nedeniyle bu tedaviyi kullanamayan kadınlara da farklı seçenekler sunulabildiğini dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:

"Ben hormon kullanmak istemiyorum, zaten niye geleyim ki' demeyin. En azından taramalarınız yapılır, şikayetlerinize yönelik tedavi veririz. Hormon isteyen grupla başka şeyler konuşuruz, istemeyen ya da hormon veremeyeceğimiz gruplara başka tedaviler planlarız."

Yıldırım, menopoz döneminde yaşanan şikayetlerle tek başına mücadele etmek yerine kadınların sağlık kuruluşlarına başvurarak kendilerine uygun tedavi seçenekleri hakkında bilgi alabileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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