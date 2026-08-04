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Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Dünya Emzirme Haftası Etkinlikleri

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Dünya Emzirme Haftası Etkinlikleri
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Eskişehir Şehir Hastanesi'nde, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında anne sütü ve emzirmenin önemine dikkat çekmek için etkinlikler düzenlendi. Sağlık çalışanları, anne adayları ve annelere doğru emzirme teknikleri ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında eğitim verdi; bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Eskişehir'de, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında anne sütü ve emzirmenin önemine dikkati çekmek, toplumda farkındalık oluşturmak ve anneleri bilinçlendirmek amacıyla Şehir Hastanesi'nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Hafta kapsamında Eskişehir Şehir Hastanesi'nde düzenlenen etkinliklerde, anne sütünün bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişmesindeki rolü ile emzirmenin anne ve bebek sağlığına sağladığı faydalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sağlık çalışanları tarafından anne adayları ve annelere yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde, doğru emzirme teknikleri ve emzirme sürecinde dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.

Etkinliklerde bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kaynak: AA
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