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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde halkla görüştü

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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde halkla görüştü
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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Yunus Emre Devlet Hastanesine bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulundu. Bildirici, merkezdeki çalışmaları değerlendirdi, vatandaşlarla görüştü ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Yunus Emre Devlet Hastanesine bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulundu.

Merkez Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Ceyda Deniz Semiz'den yürütülen çalışmalar ve danışanlara sunulan hizmetler hakkında bilgi alan Bildirici, hizmet alan vatandaşlar ve yakınlarıyla görüşerek talep ve önerilerini dinledi.

Ziyarette, danışanların sosyal yaşama katılımının artırılması, ruhsal iyilik hallerinin desteklenmesi ve yaşam kalitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Bildirici, merkezde görev yapan sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
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