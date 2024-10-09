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Eskişehir Hastanesinde Video EGG Ünitesi ile Epilepsi Tanısı Kolaylaşıyor

Eskişehir Hastanesinde Video EGG Ünitesi ile Epilepsi Tanısı Kolaylaşıyor
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Eskişehir Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği'nde hizmete sunulan Video EGG ünitesi, epileptik nöbetlerin ayırıcı tanısını yapma imkanı sunarak, hastaların tedavisinde önemli bir rol oynamaktadır.

Eskişehir Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği'nde hizmete sunulan Video EGG ünitesi ile hastaların uyku bozuklukları, senkop, hareket bozuklukları ve psikojenik (yalancı) nöbetler ile karışabilen epileptik nöbetlerin ayırıcı tanısı yapılabilecek.

Klinikte görevli Nörofizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Selahattin Ayas, gazetecilere, epilepsinin toplumda yaygın görülen bir hastalık olduğunu, beyindeki nöbet aktivitesinin tespit edilmesi için Video EGG monitorizasyon cihazına sık sık başvurulduğunu söyledi.

Ünite sayesinde hasta yükünün hafiflediğini belirten Ayas, "Şu anda bir ünitemiz var. Biz hastaların nöbetlerini görene kadar veya tarif ettikleri bozuklukları görene kadar burada yatırıyoruz. Ortalama 3 ila 5 gün yatıyorlar. Sık nöbet tespit edersek 1 veya 2 gün içinde taburcu ettiğimiz oluyor." dedi.

Medikal tedavi ve anti-nöbet ilaçlarının sonuç vermediği noktalarda Video EGG ünitelerinin kullanıldığını bildiren Ayaz, şöyle konuştu:

"Olguların yüzde 30 kadarında nöbet ilaçları, dirençli vakalar görülebilmekte. Bu vakalarda hasta eğer cerrahiye uygunsa cerrahi müdahalenin yapılması amacıyla Video EEG çok sık olarak kullandığımız bir tetkik. Uzun süreli bir kayıt olması ve hastanın nöbetini yakalayabilme olasılığımızın yüksek olması sebebiyle nöbet sırasında ortaya çıkan anormal beyin deşarjlarının lokalizasyonunu belirlemede oldukça önemli. Bunun dışında epilepsi tablosunun diğer nörolojik hastalıkların ayırıcı tanısında da oldukça önemli."

Video EGG ünitesinden yararlanan epilepsi hastası Muharrem Kıymaz ise hastalığı nedeniyle sık sık bilinç kaybı yaşadığını, iş hayatında zorluklarla karşılaştığını anlattı.

Kıymaz, tanı işlemlerinin tedaviye yardımcı olabileceğini belirterek, "Bu uygulamalar sayesinde hastalığımın ne kadar ilerlediğini görebiliyorlar, doktorların yaklaşımları çok iyi. 27 senedir hastayım, geçtiğimiz senelere göre tanıyı belirlemek açısından şimdiki uygulamalar çok güzel. Tüm doktorlara çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Günhan Özceylan - Sağlık

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