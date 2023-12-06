Eskişehir'deki Tüp Bebek Merkezi Evlat Özlemi Çeken Çiftlere Umut Oluyor

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Tüp Bebek Merkezi, evlat özlemi çeken çiftlere umut oluyor. Merkezde 4 hekim, 3 ebe, 2 hemşire, bir biyolog ve 2 laboratuvar teknisyeni hizmet veriyor. Açıldığı günden bu yana yaklaşık 38 bin hasta kabul edilen merkez, yurdun dört bir yanından ve çeşitli ülkelerden ilgi görüyor.

Eskişehir'de, Yunus Emre Devlet Hastanesindeki Tüp Bebek Merkezi, evlat özlemi çeken çiftlere umut oluyor.

Hastane bünyesinde 2019 yılında faaliyete geçen merkezde, 4 hekim, 3 ebe, 2 hemşire, bir biyolog ve 2 laboratuvar teknisyenince hizmet veriliyor.

Açıldığı günden bu yana yaklaşık 38 bin hasta kabul edilen, 250 civarında canlı doğum gerçekleştirilen merkez, yurdun dört bir yanından ve çeşitli ülkelerden ilgi görüyor.

Ünite Sorumlusu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Teoman Haluk Minsin, gazetecilere, merkezin devlet hastanelerinde açılan ikinci Tüp Bebek Merkezi olduğunu söyledi.

Dünyadaki diğer merkezlerle benzer gebelik oranı yakaladıklarını anlatan Minsin, şöyle devam etti:

"Merkezimiz, 38 bin kadar hasta kabulü yapmış, 250 civarında canlı doğum gerçekleştirmiş bir yer olarak son derece başarılı konumda. Bundan ötürü de gururluyuz. Hastalarımızın memnuniyeti üst seviyede. Merkezimize giderek artan oranlarda başvuru var. Pandemi sürecinde bile gebelik başarı oranlarımız korundu ve hasta sayımız arttı. Merkezimiz, aylık 100 civarında siklusa (adet döngüsü) doğru gidiyor. Yılda 250-300 kadar da aşılama tedavisi gerçekleşiyor. Bunlardaki gebelik oranlarımız, dünyadaki gebelik oranlarından bile daha iyi."

"Son teknolojiyle donatılmış bir laboratuvarımız var"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Merdan Ali Merdanoğlu da merkezde kısırlığın teşhis ve tedavisinin de yapıldığını dile getirdi.

Çocuk sahibi olmak isteyen hastalara hizmet verdiklerini kaydeden Merdanoğlu, şöyle konuştu:

"Hastaların ihtiyaçlarına göre tedavi modeli belirliyoruz. Başvuranlara kısırlıkla ilgili gerekli tetkikleri yaptıktan sonra sorunu tespit ederek ilgili tedaviyi gerçekleştiriyoruz. Merkezimiz, tam teşekküllü bir merkez. Dünya standartlarındaki bir tüp bebek merkezinde verilen tüm hizmetler burada mevcut. Son teknolojiyle donatılmış bir laboratuvarımız var. Ayrıca dünya standartlarında gebelik başarı oranı yakaladık. Bu, arkamızda sağlam bir laboratuvar desteğinin olduğunu gösteriyor."

Dr. Merdanoğlu, Türk cumhuriyetlerinden, Rusya'dan ve 81 ilden hastalarının bulunduğunu sözlerine ekledi.

Yaklaşık 10 yıldır aralıklarla gebelik tedavisi gören 29 yaşındaki Nazlı Öztürk ise geçen sene merkeze başvurduğunu, tüp bebek yöntemiyle hamile kaldığını ifade etti.

Hamileliğinin 9'uncu ayında olduğunu aktaran Öztürk, "Çok şükür Allah'ım bize çocuk nasip etti. Herkese de nasip etsin. Merkezdeki her şey çok güzeldi. Görevliler son derece ilgili. Hamilelik sürecimi de hocam takip etti. Nasip olursa doğumum da burada olacak." dedi.

Merkezdeki tedavisinin başarıyla sonuçlandığını ve 1,5 yıl önce çocuğunu kucağına aldığını belirten Filipinli 41 yaşındaki Maria Rosa Kütük de Dr. Minsin ve ekibine teşekkür etti.