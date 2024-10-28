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Eskişehir'de Zamanında Müdahale ile Inme Geçiren Hasta İyileşti

Eskişehir'de Zamanında Müdahale ile Inme Geçiren Hasta İyileşti
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Eskişehir Şehir Hastanesi'nde inme geçiren 89 yaşındaki Adnan Yüceer, gerekli tedavi ile felç kalma riskinden kurtarıldı. Doktorlar, hızlı müdahalenin önemini vurguladı ve inmenin önlenebilir nedenleri üzerinde durdu.

Eskişehir'de inme geçiren hasta, zamanında müdahale ile felç kalma riskinden kurtulup iyileşti.

89 yaşındaki Adnan Yüceer bir süre önce nöbet geçirme şikayetiyle Eskişehir Şehir Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Yüceer'e yapılan beyin görüntülemesi sonucu inme (beyin damar tıkanıklığı) tanısı kondu. Adnan Yüceer'e doktorlar tarafından gerekli tedavi başlatıldı.

Zamanında müdahale ile tedavi edilen Yüceer'in sağlığına kavuşması sağlandı.

Eskişehir Şehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Özözen Ayas, inmenin her yıl daha sık görülen bir hastalık haline geldiğini belirtti.

En yaygın belirtilerinin yüzde kayma, konuşma bozukluğu ve kolda güçsüzlük olduğunu vurgulayan Ayas, hızlı müdahalenin önemli olduğunu vurguladı.

Türk Nöroloji Derneği ve Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği öncülüğünde, Türkiye'nin birçok şehrinde inme tedavi edilebilen bir hastalık olarak kabul edildiğini kaydeden Ayas, "Acil servise başvuran inme hastaları, hızlıca girişimsel nöroloji uzmanlarının olduğu merkezlere yönlendirilerek, trombektomi denilen anjiyografik işlem veya trombolitik tedavi adı verilen pıhtı eritici ilaçlarla sağlıklarına kavuşturulabilmektedir." dedi.

Önlenebilir inme nedenlerinin başında gelen şah damarı hastalığına dikkati çeken Ayas, şah damarı rahatsızlıklarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yoğun Bakım Uzmanı Fatma Altuntaş Kaya ise 2024 yılında nöroloji kliniğiyle iş birliği yaparak birçok şah damarı hastasını değerlendirdiklerini kaydetti.

Girişimsel nöroloji polikliniğimizde şah damarı görüntülemelerini yaptık, gerekli hastalara beyin ve şah damarı anjiyolarını uyguladık. 20'ye yakın hastada ameliyatsız stentleme ile şah damarını açtık. Ayrıca, yaklaşık 50 hastamızda kalp ve damar cerrahlarımız tarafından karotis endarterektomi ameliyatı uygulanarak sağlıklarına kavuştular." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Sağlık

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