Haberler

Eskişehir'de Yeni Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açılıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tamamlanan Alanönü Aile Sağlığı Merkezi, 20 Ekim'de açılacak. Modern tasarımı ve çağdaş altyapısıyla halkın sağlık ihtiyaçlarına yanıt verecek.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Odunpazarı Alanönü Aile Sağlığı Merkezi, 20 Ekim'de hizmete açılacak.

Halkın birinci basamak sağlık hizmetlerine daha kolay, hızlı ve konforlu şekilde ulaşabilmesi için tasarlanan Alanönü Aile Sağlığı Merkezi'nin, Eskişehir'in sağlık altyapısını güçlendirmesi bekleniyor.

1018 metrekare kapalı alana sahip tesis, çağdaş mimarisi ve kullanıcı dostu tasarımıyla Alanönü Mahallesi sakinlerinin sağlık ihtiyaçlarına modern çözümler sunacak.

Engelli erişimine uygun girişleri, geniş bekleme alanları, hasta ve çalışan konforunu artıran iç düzenlemeleriyle Alanönü Aile Sağlığı Merkezi, sağlık hizmetlerinde yeni bir standart oluşturacak.

Yeni aile sağlığı merkezi, vatandaşların koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerine tek noktadan erişimini sağlayacak.

Aile hekimleri tarafından yürütülecek rutin muayeneler, aşı ve bebek-çocuk izlem hizmetleri, kadın sağlığı ve kronik hastalık takibi gibi temel hizmetler modern altyapı ve ekipmanlarla sunulacak.

20 Ekim'de kapılarını açacak olan Alanönü Aile Sağlığı Merkezi, modern altyapısı, erişilebilir yapısı ve güçlü kadrosuyla Eskişehir'in sağlık vizyonuna katkı sunacak.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Sağlık
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren cani koca hakkında yeni karar

Vicdanları yaralayan karar kaldırıldı
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Reyting savaşını kaybetti! ATV dizinin fişini çekti
2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren cani koca hakkında yeni karar

Vicdanları yaralayan karar kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
Fatih Terim Çekya'nın başına geçiyor! 'Bu paradan aşağı imza atmam' dedi

Çekya'nın başına geçiyor! "Bu paradan aşağı imza atmam" dedi
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Dünya Osimhen'i konuşuyor

Dünya Osimhen'i konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.