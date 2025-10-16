Eskişehir'de Yeni Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açılıyor

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Odunpazarı Alanönü Aile Sağlığı Merkezi, 20 Ekim'de hizmete açılacak.

Halkın birinci basamak sağlık hizmetlerine daha kolay, hızlı ve konforlu şekilde ulaşabilmesi için tasarlanan Alanönü Aile Sağlığı Merkezi'nin, Eskişehir'in sağlık altyapısını güçlendirmesi bekleniyor.

1018 metrekare kapalı alana sahip tesis, çağdaş mimarisi ve kullanıcı dostu tasarımıyla Alanönü Mahallesi sakinlerinin sağlık ihtiyaçlarına modern çözümler sunacak.

Engelli erişimine uygun girişleri, geniş bekleme alanları, hasta ve çalışan konforunu artıran iç düzenlemeleriyle Alanönü Aile Sağlığı Merkezi, sağlık hizmetlerinde yeni bir standart oluşturacak.

Yeni aile sağlığı merkezi, vatandaşların koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerine tek noktadan erişimini sağlayacak.

Aile hekimleri tarafından yürütülecek rutin muayeneler, aşı ve bebek-çocuk izlem hizmetleri, kadın sağlığı ve kronik hastalık takibi gibi temel hizmetler modern altyapı ve ekipmanlarla sunulacak.

20 Ekim'de kapılarını açacak olan Alanönü Aile Sağlığı Merkezi, modern altyapısı, erişilebilir yapısı ve güçlü kadrosuyla Eskişehir'in sağlık vizyonuna katkı sunacak.