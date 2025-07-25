Eskişehir'de Tütünle Mücadele: Sigara Bırakma Polikliniği Açıldı

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, tütün kullanımının yol açtığı hastalıklarla mücadele kapsamında Şirintepe Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde Sigara Bırakma Polikliniğini hizmete açtı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tütün kullanımının, kalp hastalıkları, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, inme ve birçok kanser türü gibi ciddi sağlık sorunlarının başlıca nedenlerinden biri olduğu belirtildi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hizmete başlayan poliklinikte sunulacak hizmetler arasında, bireysel değerlendirme, nikotin bağımlılık düzeyinin ölçülmesi, ilaç tedavisi, davranışsal danışmanlık ve düzenli takip süreçleri ile sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara bütüncül destek sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada konuşmalarına yer verilen Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, tütün bağımlılığı ile mücadelede en etkili yöntemlerden birinin bireye özel destek sunan merkezlerin varlığı olduğunu bildirdi.

Şirintepe Sağlıklı Hayat Merkezinde hizmete giren Sigara Bırakma Polikliniğinin bu ihtiyacı karşılayacağını kaydeden Bildirici, "Bilimsel yöntemlerle, uzman hekimlerimiz eşliğinde yürütülecek bu süreçte, sigarayı bırakmak isteyen her vatandaşımıza rehberlik edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bildirici ayrıca, sadece tütünle mücadele değil, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve psikososyal destek gibi birçok alanda da merkezin ücretsiz hizmet verdiğini belirterek, tüm Eskişehirlileri merkeze davet etti.

Açılış törenine İl Değerlendirme Komisyonu Başkanı Uzm. Dr. Burcu Işıktekin Atalay, Sağlık Hizmetleri Başkanlığından Dr. Fusün Yahya ve Tütünle Mücadele Birimi'nden Sağlık Memuru Şeref Biçer katıldı.