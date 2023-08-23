Eskişehir'de Şifalı Maden Suyuna Yoğun İlgi

Bu maden suyu şişeden değil, çeşmeden içiliyor

Vatandaşlar dağdan gelen maden suyu için yoğunluk oluşturuyor

Şifalı maden suyunu tadanlar şişelere doldurmadan gitmiyor

Şifalı su içmeye gelen Abdullah Özkaya:

"Şifalı su içmek için geldik"

Şifalı su içmeye gelen Hasan Kobal:

"Marketlerde satılan maden sularına hiç benzemez çünkü onlara işlem uygulanıyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde çeşmeden akan ve şifalı olduğu iddia edilen doğal maden suyunu tatmak isteyen vatandaşlar suya yoğun ilgi gösterirken, yanlarında getirdikleri bidonları doldurmayı da ihmal etmiyor.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde yaklaşık 25 yıldır çeşmeden akan doğal maden suyu, şifa arayanların uğrak noktası oluyor. Her derde deva olarak bilinen şifalı suyu içmeye gelen vatandaşlar, hastalıklarından kurtulmak için adeta soluğu çeşmenin başında alıyor. 10 kilometre öteki dağdan akan suyun tadına bakan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri şişeleri doldurmadan gitmiyor.

"Şifalı su içmek için geldik"

Eskişehir'de yaşayan Abdullah Özkaya, şifalı su içmek için Mihalgazi ilçesine geldiklerini söyledi. Suyun birçok derde deva olduğunu, ailece içtiklerini dile getiren Özkaya, "Damadım için geldik, denemek için buradan su doldurduk. Şifalı su içmek için buradayız. Yaklaşık 20-25 senedir bu su burada akıyor, hakiki maden suyudur, doğaldır ve şişedekiler gibi değildir. Eskiden daha çok akıyordu, ilerideki dağdan, 10 kilometre öteden geliyor ama suyun şiddeti kesildi. Bu suyun şifalı olduğu biliniyor, şifalı olmasa içilmezdi herhalde, gördüğünüz gibi hem içiyoruz hem de 5-6 şişe doldurduk yanımızda götürüyoruz" dedi.

"Marketlerde satılan maden sularına hiç benzemez çünkü onlara işlem uygulanıyor"

Uzun yıllardır buradaki çeşmeye gelerek, şifalı sudan içtiğini dile getiren Hasan Kobal, yerli ve yabancı turistlerin de bu suyu içmeye geldiklerini söyledi. Mihalgazi'de bulunan suyun doğal, lezzetli ve şifalı olması sebebiyle vatandaşlar tarafından uğrak nokta haline geldiğini belirten Kobal, "Doğma büyüme Eskişehirliyiz, sık sık geliriz. Her şeyde olduğu gibi bu suyun da eski tadı bulunmuyor belki ama şifalı olmasıyla nam salıyor. Birçok insan geliyor, hatta eskiden burada çadırlarla kamp kuruyorlardı. Köyler boşalınca insanlar artık uğramaz oldu, bu aralar turistleri görmüyorum ama herhalde onlar da gelip dolduruyorlardır. İçilebilir maden suyu yazıyor zaten. Hangi hastalıklara şifa olduğunu tam olarak bilmiyorum ama birçok derde şifa olduğu söyleniyor. Buldukça içiyorum diyebilirim. Marketlerde satılan maden sularına hiç benzemez çünkü onlara işlem uygulanıyor, bu tamamen doğal" şeklinde konuştu.