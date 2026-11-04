Eskişehir'de organ bağışı etkinliğinde 128 böbrek hastasına dikkat çekildi

Organ Bağışı Haftası kapsamında Eskişehir Şehir Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar bağışa teşvik edilirken, diyaliz hastaları da ziyaret edilerek moral verildi.

Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'nde anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçlayan programa, İl Sağlık Müdürü Dr. Yaşar Bildirici, İl Müftüsü Muharrem Gül ve Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Cem Algın katılım sağladı. Protokol üyelerinin yanı sıra hastane personelinin de ilgi gösterdiği etkinlik kapsamında, hastanede bulunan vatandaşlara organ bağışının hayat kurtarıcı önemi anlatıldı ve bağışta bulunmaları yönünde teşvik edici bilgilendirmeler yapıldı.

Programın devamında İl Müftüsü ve beraberindeki heyet, hastanenin diyaliz bölümünde tedavi gören hastaları odalarında ziyaret etti. Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek moral veren protokol üyeleri, onlara kırmızı gül takdim etti. Samimi anların yaşandığı ziyaret, tedavi gören hastalar ve yakınları tarafından memnuniyetle karşılandı.

"Toprak olacağına bir insana umut olsun"

Organ bağışı için başvuru yapan Hatice Efe, "58 yaşındayım. 20 yıl önce bir bağış yapmıştım, ama tesadüfen bugün hastaneye geldim. Herkes organlarını bağışlasın. Toprak olacağına bir çocuğa, bir insana, yaşamak sevincinde olan insana umut olsun. Herkes bağışlasın, bir gün ölüp gideceğiz. Biz beden ölüyor ve çürüyor, ruh ölmüyor." diye konuştu.

"Bir insana hayat vermek, bütün insanlığı kurtarmış gibidir"

Organ bağışının önemi hakkında Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül, "Organ bağışı, ülkemiz ve milletimiz için çok önemli. Dinimizin de teşvik ettiği bir unsur. Öyle ki, Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celalühu, 'Bir insana hayat veren, bir insanı kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir' buyurmaktadır. Şu anda Eskişehir'de 128 hastamız acilen böbrek bekliyorlar. Biz bu organ naklini ve organ bağışını önemsiyoruz. Bütün halkımıza da organlarını bağışlaması konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz. Yani bunun dinimizde de uygun olduğunu, bağışlamanın vatandaşlarımıza bildirmek istiyoruz. Dolayısıyla bu hastalarımız gerçekten acı ve ıstırap içerisindeler, aileler aynı şekilde. Bütün vatandaşlarımıza organlarını bağışlama konusunda tavsiyelerde bulunuyorum. Ya, bir kan bağışının bile ne kadar önemli olduğunu, bir insanı hayata bağladığını baktığımız açısından organ bağışının gerçekten çok büyük bir öneme haiz olduğunu düşünüyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımız da, Din İşleri Yüksek Kurulumuz da bu konuda fetvaları vardır. Halkımız gönüllülükle, rahatlıkla organlarını bağışlayabilirler. Dinimizde caizdir. En büyük hayırlardan bir tanesi de bir insanın hayatına dokunmak, onların hayatını kolaylaştırmak, yani organları diğer bir canda hayat bulacak, onun hayatını kolaylaştırmış olacak" dedi.

"Organlarımız toprağa değil, canlara ulaşsın"

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Cem Algın ise şöyle konuştu:

"Evet, her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında ülkemizde organ bağışı ile ilgili bir hafta düzenleniyor. Benim bu konudaki mesajım kısa ve net olacak: Organlarımız toprağa değil, canlara ulaşsın. Bu konuda biraz önce müftümüzün de belirttiği gibi, dinen herhangi bir sakınca bulunmamakta. Bu konuda Sağlık Bakanlığımızın da çabalarıyla bu bilinç için artık organ bağışı dijital ortamda e-Devlet üzerinden de yapılabilmektedir. Bütün vatandaşlarımızı organ bağışı yapmaya davet ediyoruz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı