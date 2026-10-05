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Eskişehir'de Normal Doğum Haftası programında annelere ebe desteği anlatıldı

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Eskişehir'de Normal Doğum Haftası programında annelere ebe desteği anlatıldı
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Eskişehir'de 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında Deliklitaş Sağlıklı Hayat Merkezi'nde gebe ve lohusaların katılımıyla program düzenlendi. Programda anne adaylarının soruları yanıtlandı, lohusalar deneyimlerini paylaştı; Müdür, ebelerin annelere rehber olduğunu belirtti.

Eskişehir'de 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında Deliklitaş Sağlıklı Hayat Merkezi'nde gebe, lohusa ve bebeklerin katılımıyla program düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, programda anne adaylarının soruları yanıtlandı, lohusalar normal doğum deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Gebelikten doğuma ve lohusalık dönemine kadar anne ve bebek sağlığına yönelik sunulan hizmetler hakkında da bilgi verilen programda, doğuma bilgi ve güvenle hazırlanmanın önemine dikkat çekildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, ebelerin gebelik ve doğum sürecinde annelerin en önemli rehberlerinden biri olduğunu belirterek, anne adaylarının gebelik sürecinde koordinatör ebelerden destek alabileceğini ifade etti.

Açıklamada, "Her Gebeye Bir Ebe" yaklaşımı kapsamında gebelerin sağlık kuruluşlarının yanı sıra evlerinde de takip edildiği bildirildi.

Gebelik sürecinde "Annelik Yolculuğu" mobil uygulamasıyla anne adaylarına rehberlik sağlandığı, koordinatör ebelerin ise Riskli Takip Sistemi (RİTAS) üzerinden gebe ve lohusalarla iletişim kurarak sağlık kontrollerinin düzenli sürdürülmesine destek olduğu kaydedildi.

Programa, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Şebnem Eker Güvenç ve Koordinatör Ebe Nazan Baydemir katıldı.

Kaynak: AA
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