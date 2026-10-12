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Eskişehir'de normal doğum etkinliğinde Annelik Yolculuğu uygulaması anlatıldı

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Eskişehir'de normal doğum etkinliğinde Annelik Yolculuğu uygulaması anlatıldı
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Eskişehir'de İl Sağlık Müdürlüğü ve ESOGÜ iş birliğinde düzenlenen etkinlikte normal doğum, anne sütü ve ebelik hizmetleri ele alındı. Etkinlikte Annelik Yolculuğu uygulamasının anne adaylarına gebelik, doğum ve lohusalık süreçlerinde rehberlik ettiği belirtildi.

Eskişehir'de İl Sağlık Müdürlüğü ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) iş birliğinde düzenlenen etkinlikte normal doğumun teşviki, anne sütü ve ebelik hizmetlerinin sağlık sistemindeki yeri ele alındı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ve ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ortaklığıyla Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda "Normal Doğum ve Emzirme Haftası Etkinliği" gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmaları; ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ve Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Elif Yağmur Gür tarafından yapıldı.

"Annelik Yolculuğu uygulaması rehberlik ediyor"

Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Annelik Yolculuğu" mobil uygulamasına dikkat çekti. Bildirici, uygulamanın anne adaylarına gebelik, doğum ve lohusalık süreçlerinde rehberlik ettiğini, anne ve bebek sağlığı konusunda güvenilir bilgiye erişim imkanı sunduğunu ifade etti.

Etkinlik kapsamında Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Ebe Adile Yıldırım "Her Gebeye Bir Ebe" projesi ile koordinatör ebelik uygulamaları hakkında sunum yaptı. Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Elif Yağmur Gür ise anne sütünün dondurulması ve çözdürülmesi süreçleri ile bu aşamalarda ebelerin üstlendiği rolleri anlattı.

Öğrenciler arasında gerçekleştirilen bilgi yarışmasının ardından etkinlik sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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