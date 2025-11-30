Haberler

Eskişehir'de Nadiren Görülen Çene Siniri Tümörü Ameliyatla Alındı

Eskişehir'de Nadiren Görülen Çene Siniri Tümörü Ameliyatla Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde çene şişliği ve ağrısı şikayetiyle muayene olan Figen Kayhan'a çene siniri tümörü teşhisi kondu. 45 dakikalık bir operasyonla tümör başarıyla alındı ve hasta sağlığına kavuştu.

Eskişehir'de çene şişliği ve ağrısı şikayetiyle gittiği Eskişehir Şehir Hastanesinde, çene siniri tümörü bulunduğu tespit edilen hasta, ameliyat edildi.

Yaklaşık 3 yıldır devam sağlık sorunu nedeniyle gittiği sağlık kuruluşlarında çözüm bulamayan 2 çocuk annesi Figen Kayhan (47), Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümüne başvurdu.

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde görev yapan Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Vural Fidan tarafından muayene edilen Kayhan'a biyopsi ve görüntüleme tetkikleri uygulandı.

Tetkiklerin ardından Figen Kayhan'ın çenesinde, nadir rastlanan çene siniri tümörü bulunduğu tespit edildi.

Kayhan, Prof. Dr. Vural Fidan ve ekibi tarafından 45 dakika süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Fidan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın çenesinde hafif hassasiyet, uyku esnasında tıkanıklıklar ve solunum problemleri nedeniyle kendilerine geldiğini söyledi.

Hastanın çenesinde tespit ettikleri şişlikten dolayı bu şikayetlerin olduğunu değerlendirdiklerini belirten Fidan, şöyle konuştu:

"Biyopsi sonucunda çıkan netice, çok nadir olan çene siniri tümörü olarak geldi. Buna istinaden yapmış olduğumuz ameliyatta, o dokuyu tümüyle temizleyerek hastamızın şikayetlerinin düzelmesini sağlama imkanı bulduk. Tespit etmiş olduğumuz sinir kılıfı tümörü, oldukça nadir görülen bir hastalık. Ayrıca çene sinirinde bulunması şu an dünyada yayınlanmış 19'uncu vaka. Fakat solunum problemiyle gelen ilk vaka olarak biliniyor. Hastanemizde bu hastayı değerlendirdikten sonra operasyonu yaparak şifayla taburculuğunu sağlıyoruz."

Operasyon hakkında bilgi veren Fidan, "Alt çeneyi otomatik ekartörlerle açarak çene iç kısmında yer alan sinirin kılıfını görüntüledik. O sinire zarar vermeyecek şekilde sinir kılıfını temizledik. İçerideki yaklaşık 5 santimetrelik kitleyi çıkarttık. Çevre dokular, özellikle damar sinir paketleri ve tükürük kanallarının zarar görmemesini sağlamaya çalıştık. Şükür ki herhangi bir komplikasyon yaşamadan hastamızı ameliyattan çıkarttık." ifadesini kullandı.

Figen Kayhan ise diş etinin büyümesiyle hastalığının başladığını anlattı.

Uzun süredir hastalığına çare aradığını belirten Kayhan, "Allah doktorumdan razı olsun, iyi bir ameliyat oldum. Korktuğum başıma gelmedi. Her gün şişlik ve ağrı oluyordu, çok stresliydim. Şükürler olsun ki doktorum beni kurtardı. Yaklaşık 3 senedir bu hastalıkla uğraşıyordum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Sağlık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Düğün salonundaki laf atma kavgası sokağa taştı

Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis soluğu ilçede aldı
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
88. dakikada geride olan Benfica'dan muhteşem geri dönüş

88. dakikada 1-0 olan maçın son anlarında neler oldu neler
Kenan Yıldız'dan resital

Milli yıldızımıza karşı tek başına resital yaptı! Durdurulamıyor
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı

Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.