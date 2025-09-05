Eskişehir'de Halk Sağlığı Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Halk Sağlığı Haftası kapsamında etkinlikler, vatandaşların katılımıyla devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, etkinlik alanında görevli sağlık personeli tarafından vatandaşlara çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı, sağlıklı yaşamı teşvik eden broşürler dağıtıldığı belirtildi.

Kanser taramaları, tütünle mücadele, obezite, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, organ bağışı ve dijital bağımlılık gibi başlıklarda düzenlenen etkinliklerde, günlük yaşama yönelik pratik öneriler paylaşıldığı bildirildi.

Etkinliklerin, "Sağlıklı Hayat Merkezleri", "Dijital Bağımlılık", "Fiziksel Aktivite ve Beslenme" ile "Aile Hekimleri ve Çocuklar Sağlık Elçisi" temalarıyla sürdüğü ve vatandaşlara sağlıklı yaşam danışmanlığı hizmeti verilirken, sigara bırakma süreci hakkında da bilgilendirmede bulunulduğu kaydedildi.

Dijital bağımlılıkla mücadele ve ekran süresinin sınırlandırılması konularında önerilerin paylaşıldığı etkinliklerde, düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenme konusunda uygulamalı bilgilendirmeler yapılarak toplumda farkındalık oluşturulduğu ifade edildi.