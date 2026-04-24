Haberler

Eskişehir'de Dünya Aşı Haftası etkinlikleri düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, Dünya Aşı Haftası kapsamında il genelinde farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleneceğini bildirdi.

Bildirici, yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bu yılın temasının "Her nesilde aşılar işe yarıyor" olarak belirlendiğini hatırlattı.

Türkiye'de 1981 yılından bu yana uygulanan Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında önemli kazanımlar elde edildiğini vurgulayan Bildirici, artan aşı kapsayıcılık oranlarıyla aşıyla önlenebilir hastalıklarda belirgin düşüşler yaşandığını ifade etti.

Aşıların yalnızca bireysel değil, toplumsal koruma da sağladığını belirten Bildirici, "Aşılar, aileleri ve toplumu koruyarak gelecek nesiller için güvenli bir yaşam sağlar." ifadelerini kullandı.

Bildirici, kamu kurumları, yerel yönetimler, eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceğine değinerek, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, hastaneler, okullar, üniversiteler ve alışveriş merkezlerinde bilgilendirme stantları kurulacağına dikkati çekti.

Eksik aşılı bireylerin tespit edilerek aşılarının tamamlanmasının sağlanacağını kaydeden Bildirici, toplumda farkındalığı artırmak amacıyla yürüyüşler ve halk eğitimleri gibi etkinliklerin planlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz

Erdoğan güzel haberi verdi! 5 yıl boyunca Türkiye'de yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti

Netanyahu için kanser açıklaması
Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...

Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...
Fatma Nur Çelik'in katil zanlısı hakim karşısında! Mağdurlar istemedi, ifadeleri kapı arkasından dinledi

Katil hakim karşısında! Mağdurlar istedi, duruşma böyle devam etti
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti

Netanyahu için kanser açıklaması
MHP Bingöl ve Gaziantep teşkilatlarını feshetti

Tasfiye depremi tam gaz! Sayı 11'e yükseldi
Yaptığı hata bu kez pahalıya patladı! Tüm birikimi gitti

Hepimizin yaptığı hata bu kez pahalıya patladı! Tüm birikimi gitti