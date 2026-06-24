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Bölge ASKOM toplantısı Bilecik'te gerçekleştirildi

Bölge ASKOM toplantısı Bilecik'te gerçekleştirildi
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Yılın ilk Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesinde yapıldı. Toplantıda acil sağlık hizmetlerinin kalitesi, hasta yönlendirme ve iller arası koordinasyon ele alındı.

Yılın ilk Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesinde yapılan toplantıya; Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Kütahya İl Sağlık Müdürü Vekili Uzm. Dr. Ahmed Arif Uzun, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdür Vekili Op. Dr. Mehmet Duran ile birlikte hizmet başkanları, başkan yardımcıları ve sağlık yöneticileri katıldı.

Toplantıda, bölge illerinde sunulan acil sağlık hizmetleri kapsamlı bir şekilde değerlendirilirken; hizmet kalitesinin artırılması, hastaların doğru ve hızlı bir şekilde uygun sağlık tesislerine yönlendirilmesi, sağlık kuruluşları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak çalışma alanlarının geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Mevcut uygulamaların detaylı olarak ele alındığı toplantıda, bölge genelinde acil sağlık hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve sürdürülebilir bir yapıda yürütülmesine yönelik planlamalar değerlendirildi.

Ayrıca, iller arası iş birliğinin geliştirilmesi, sevk süreçlerinin etkin yönetimi ve sağlık hizmetlerinin koordinasyon içerisinde kesintisiz bir şekilde sürdürülmesine yönelik öneriler paylaşılırken, ortak çözüm stratejileri üzerinde duruldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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