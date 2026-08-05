Eskişehir'de Aşı Bilgilendirme Sunumu

Eskişehir'de Sağlıklı Hayat Saatleri uygulaması kapsamında, Odunpazarı Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM) "Ya Olmasaydı Aşı Çağı" konulu bilgilendirme sunumu düzenlendi.

Uzm. Dr. Fatih Torlak tarafından gerçekleştirilen sunumda, aşının bireysel ve toplumsal sağlık açısından önemi anlatıldı.

Programda, aşıların bulaşıcı hastalıkların önlenmesindeki rolü ile aşılar hakkında toplumda doğru bilinen yanlışlar ele alındı.

Katılımcılar, sunumun ardından merak ettikleri soruları uzman görüşleri doğrultusunda yöneltme ve bilgi alma imkanı buldu.

Kaynak: AA