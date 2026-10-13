Eskişehir'de anne bebek sağlığı için riskli gebeler ve lohusaların takibi ele alındı

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Eskişehir'de anne ve bebek sağlığının korunması amacıyla son üç aylık gebelik dönemindeki kadınlar, yüksek riskli gebeler ve lohusaların takibine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında düzenlenen toplantıya, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Şebnem Eker Güvenç, ilçe sağlık müdürleri, sağlık yöneticileri ve ilgili personel katıldı.

Toplantıda, kentteki güncel veriler ele alınarak gebelerin düzenli takibi, sağlık kuruluşları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve olası risklere karşı gerekli önlemlerin zamanında alınması konuları görüşüldü.

Gebelik sürecinde yaşanabilecek komplikasyonların önlenmesi ve sağlıklı doğumların desteklenmesine yönelik çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, anne ve bebek sağlığı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına ilişkin görüş ve öneriler paylaşıldı.

Kaynak: AA