Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de 48 sağlık personeli yenidoğan bakım eğitimini tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de 48 sağlık personeli yenidoğan bakım eğitimini tamamladı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de Sağlık Bakanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında 48 sağlık personeline yenidoğan bakım eğitimi verildi. 2-3 ve 4-5 Kasım tarihlerinde düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara katılım belgeleri verildi.

Eskişehir'de, yenidoğan sağlığının korunması ve bebek ölümlerinin önlenmesi amacıyla 48 sağlık personeline temel yenidoğan bakımı eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen eğitimler, 2-3 Kasım ve 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi.

Toplam 48 sağlık personelinin katıldığı eğitim programında, temel yenidoğan bakım hizmetlerinin niteliğinin artırılması hedeflendi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara katılım belgeleri verildi.

Kaynak: AA
Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı13

Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva gönlünü G.Saray'ın yıldızına kaptırdı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vincenzo Italiano: 3 puanı çöpe attık, çok sinirliyim16

Italiano maç sonunda ağzından alev saçtı!
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası22

Köylüsünden olay sözler! Bakın 8 kişiyi neden hunharca katletmiş
Necati Arabacı'nın sağ kolu yakalandı

Yıllardır aranıyordu! Cehennem Necati'nin sağ kolu yakalandı
TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu heyetinden Çekya’da temaslar

TBMM heyetinden Çekya'ya kritik ziyaret! Vize sorunu da masada
8 kişiyi öldüren katliam zanlısına hastane önünde öfke: Salın şunu 2 dakika

Katliam zanlısını görünce deliye döndüler: Salın şunu 2 dakika
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş66

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter

Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter