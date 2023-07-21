Eski Milli Sporcunun Kedisi Öldü, İhmal İddiasıyla Şikayetçi Oldu

Trabzon'da eski Wushu milli takım sporcusu Savaş Bekar'ın sahiplendiği kedi, tedavi sürecinde öldü. Bekar, kliniğin ihmal ettiğini iddia ederek CİMER'e başvurdu.

TRABZON'da eski Wushu milli takım sporcusu Savaş Bekar (34), sahiplendiği 'Minik' adlı kedisini, doğum sonrası karnında şişlik oluşması üzerine Büyükşehir Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Ameliyat edilip, kısırlaştırılan kedisi 1 gün sonra ölen Bekar, tedavi sürecinde ihmal olduğu iddiasıyla CİMER'e başvurdu. Bekar, "Keşke o kliniğe gitmeseydim. Bu işin takipçisi olacağım. Ölen kedimin hakkını savunacağım" dedi.

Eski Wushu milli takım sporcusu Savaş Bekar'ın 20 günlükken sahiplenerek, beslediği kedisi 'Minik', 10 Temmuz günü doğum yaptı. Bekar, 2 yavru doğuran kedisinin karnında şişlik olduğunu fark edince, özel veterinere başvurdu. Veteriner hekim, kedinin röntgen, ultrason çekimi ve kapsamlı tedavisi için Bekar'ı, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yönlendirdi. Bunun üzerine Bekar, kedisini merkezdeki kliniğe götürdü. Buradaki tedavi sonunda Bekar'ın kafes içinde baygın olarak teslim aldığı kedisi, 1 gün sonra öldü. Bekar, izinsiz kısırlaştırma ve ameliyat yapılarak tedavi sürecinde ihmal olduğu iddiasıyla klinik hakkında CİMER'e şikayette bulundu.

Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin konuyla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.