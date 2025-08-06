Eski Bakan Mustafa Demir Hayatını Kaybetti

Eski Bakan Mustafa Demir Hayatını Kaybetti
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Sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, 64 yaşında yaşamını yitirdi. Demir için Samsun'da cenaze töreni düzenlenecek.

SAĞLIK sorunları nedeniyle bir süredir Ankara'da hastanede tedavi gören eski Bayındırlık ve İskan Bakanı ve eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir (64), hayatını kaybetti.

22, 23 ve 24'üncü dönemlerde AK Parti'den Samsun milletvekilliği yapan Demir, 2009-2011 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev aldı. Demir, 31 Mart 2019'daki yerel seçimleri kazanarak bir dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mustafa Demir için bugün Samsun Büyük Camii'nde ikindide tören düzenlenecek. Demir'in cenazesi, törenin ardından memleketi Trabzon'un Şalpazarı ilçesine götürülecek. Demir, yarın Şalpazarı'nın Turalıuşağı Mahallesi'nde öğlende aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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