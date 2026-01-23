Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti

Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Üniversitesi ile işbirliği içinde inşaatı tamamlanan 300 yatak kapasiteli Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, hastanenin nitelikli sağlık hizmetleri sunacağını vurguladı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nin birlikte hizmet sunduğu yapımı tamamlanan Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından Esenyurt'ta İstanbul Üniversitesi'ne tahsis edilen 300 yataklı hastanenin inşaatı tamamlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yapımı tamamlanan Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Bakan Memişoğlu'nun yanı sıra İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Osman Bülent Zülfikar'da katılım sağladı.

'İNŞAATI YENİ TAMAMLANAN 300 YATAKLI HASTANEMİZİ ZİYARET ETTİK'

Ziyaretin ardından sanal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Memişoğlu, "İstanbul Üniversitesi Çapa Yerleşkesi'nde deprem tedbirleri kapsamında boşaltılan monoblok binanın yerine, Esenyurt'ta Bakanlığımız tarafından üniversiteye tahsis edilen ve inşaatı yeni tamamlanan 300 yataklı hastanemizi ziyaret ettik. Ziyaretimizde bizlere eşlik eden İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Osman Bülent Zülfikar ile birlikte yetkililerden tesis ile ilgili bilgi aldık. Bu önemli sağlık yatırımının, vatandaşlarımıza nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmetleri sunacağına yürekten inanıyorum. Hastanemizde sağlık hizmetlerini büyük bir adanmışlık ve özveriyle sürdüren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, tedavi gören hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
