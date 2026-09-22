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Erzurum Tıp Fakültesi 2026-2027 akademik açılışı Erzurum Şehir Hastanesi'nde yapıldı

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Erzurum Tıp Fakültesi 2026-2027 akademik açılışı Erzurum Şehir Hastanesi'nde yapıldı
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi 2026-2027 akademik açılış töreni Erzurum Şehir Hastanesi'nde yapıldı. Sağlık Müdürü Mehmet Meral'in de katıldığı törende tıp eğitimi ve nitelikli sağlık profesyoneli yetiştirmenin önemi vurgulandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi 2026-2027 eğitim-öğretim yılı akademik açılış töreni gerçekleştirildi

Erzurum Şehir Hastanesi'nde düzenlenen törene Sağlık Müdürü Mehmet Meral, Erzurum Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dağ, Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Mesut Fakirullahoğlu, akademik kadro, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.

Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni'ne katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Meral, konuşmasında tıp eğitiminin ve nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmenin önemine değinerek, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, akademisyenlere ve sağlık camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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