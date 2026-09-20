Erzurum Şehir Hastanesi'nde KEPAN Şehir Toplantıları yapıldı

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Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) tarafından düzenlenen "KEPAN Şehir Toplantıları", Erzurum Şehir Hastanesi Bölge Blok Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlunun destekleriyle ev sahipliği yapılan ve oturum başkanlıklarını Handan Akalın ile Çetin Kaymakın üstlendiği toplantı, bölgedeki hekimler ve sağlık profesyonellerinin katılımıyla yapıldı. Programda, hastaların tedavi süreçlerinde kritik öneme sahip olan klinik beslenme ve nütrisyon uygulamalarındaki güncel yaklaşımlar ele alındı.

Toplantı kapsamında uzman isimler tarafından şu sunumlar gerçekleştirildi: Diğdem Doğan Akagündüz: Kanser Hastalarında Malnütrisyon Yönetimi: Erken Tanı, Güncel Yaklaşımlar ve Klinik Uygulamalar Tarık Erdoğan: Yoğun Bakım Hastalarında Protein Hedefleri ve Renal Denge Çetin Kaymak: Kas Hedefli Nütrisyon Tedavisinde Yeni Standartlar Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu öncülüğünde bilimsel organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam eden Erzurum Şehir Hastanesindeki bu toplantı, interaktif soru-cevap bölümüyle tamamlanarak klinik nütrisyon alanındaki en güncel bilgilerin bölgedeki sağlık hizmeti süreçlerine aktarılmasına katkı sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı