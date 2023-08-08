Erzurum Şehir Hastanesi'nde Kapalı Yöntemle Vida Çıkarıldı

Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki ortopedi ve genel cerrah doktorları, Malatyalı depremzede İzzettin Tazegül'ün 12 yıl önce trafik kazası sonucu kasık bölgesine yakın alana takılan vidayı, "kapalı yöntem" tekniğiyle çıkardı.

Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra Erzurum'a yerleşen 4 çocuk babası 56 yaşındaki Tazegül, bir süre önce çeşitli şikayetleri nedeniyle Erzurum Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan tetkiklerde, kalçada eklem hareketlerini zorlayan vida ve fıtık görülmesi üzerine ortopedi doktoru Bilal Karabak ile genel cerrah olan doktor Cem Erol, yaklaşık 2 saat süren operasyonla, literatürde görülmediği belirtilen "kapalı teknik" yöntemiyle Tazegül'ün vücudundaki hem vidayı çıkardı hem de fıtığını tamir etti.

Doktorlar, söz konusu vakayı tıp dünyasına duyurmak için çalışma başlatacak.

Ameliyata ilişkin gazetecilere açıklama yapan Dr. Erol, hastanın hem fıtığın giderilmesi hem de vidaların çıkarılmasını Dr. Karabak ile kapalı yöntemle denemek istediklerini belirterek, "Normalde vida çıkarma ameliyatı dünyada tamamen açık ameliyat tekniğiyle yapılır, daha önce hiç kapalı yöntemle vida çıkarılması gerçekleştirilmemiş." dedi.

Teknolojinin ilerlemesiyle fıtık ameliyatlarının kapalı yapıldığını ifade eden Erol, vidayı da aynı yöntemle çıkarmak istediklerini anlattı.

"Literatürü araştırdığımızda daha önceden kapalı teknikle vidanın çıkarıldığını görmedik"

Erol, hastadan gerekli izinler alındıktan sonra ameliyatı gerçekleştirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Literatürü araştırdığımızda daha önceden kapalı teknikle vidanın çıkarıldığını görmedik. Hastaya dünyada bu yöntemin daha önce denenmediğini, başarırsak kapalı yöntemle vidayı çıkaracağımızı ilettik. Sonra vidaya kapalı ameliyat tekniğiyle ulaşarak, dünyada örneği görülmemiş şekilde önce vidayı çıkardık, fıtığı da tamir ettik. Hastamız şuan iyi."

Dr. Karabak da hastanın 12 yıl önce leğen kemiği kırığından dolayı Malatya'da ameliyat geçirdiğini anımsattı.

Muayenede hem fıtık hem de kalçada eklem hareketlerini zorlayan bir vida görüldüğünü belirten Karabak, "Normalde ortopedi ayrı genel cerrahi ayrı ameliyat yapacaktık, sonra Cem hocamla kapalı yöntemle vidayı çıkarabileceğimizi düşündük, literatürde örneği yoktu ama yapılabilir gibi duruyordu. Ameliyatta kapalı yöntemle vidaya ulaşıp pelvik bölgeden vidayı çıkardık. Açık ameliyata göre operasyon kısa sürdü ve riskleri daha azdı." diye konuştu.

Hasta Tazegül'de 12 yıl önce Malatya'da geçirdiği trafik kazası sonucunda kırıklardan dolayı vücudunun bazı yerlerinde implant takıldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bilal ve Cem hocam kapalı yöntemle ameliyat edeceklerini ve vidayı çıkaracaklarını söyledi. Ben de tamam dedim. İkisinden de Allah razı olsun, ameliyat başarılı geçti, doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Tıp tarihinde ilk kez böyle olaya sebep olduysam ne mutlu bana."

Servis çalışanları ve hemşirelere yakın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür eden Tazegül, yakında taburcu olacağını dile getirdi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör de üstün teknolojiye sahip şehir hastanesinin tecrübeli hekim kadrosu ile Türkiye'nin en iyi hizmet veren hastaneleri olarak sınıflandırıldığını ifade ederek, ameliyatı yapan doktorlara teşekkür etti, hasta Tazegül'e de geçmiş olsun dileğinde bulundu.