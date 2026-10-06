Erzurum Şehir Hastanesi'nde akşam poliklinikleri ekim boyunca 12 branşta sürecek

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Erzurum Şehir Hastanesi'nde gün içerisinde hastaneye gitme imkanı bulamayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan akşam polikliniği uygulaması, ekim ayında da devam ediyor.

Mesai dışı saatlerde gerçekleştirilen akşam polikliniği kapsamında ekim ayı boyunca 12 farklı branşta uzman hekimler tarafından hasta kabulü yapılacak. Uygulama kapsamında Çocuk Alerjisi, Çocuk Nöroloji, Göğüs Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Göz, Genel Cerrahi, Kardiyoloji, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Perinatoloji ile Psikiyatri branşlarında hizmet verilecek.

Haftanın belirli günlerinde yapılacak akşam polikliniklerinin 16.30-18.30 ile 16.30-19.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Akşam saatlerinde muayene olmak isteyen vatandaşların, hizmetten yararlanabilmek için MHRS internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden ya da Alo 182 çağrı merkezi aracılığıyla önceden randevu oluşturması gerekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı