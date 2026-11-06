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Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi, Hasta Hakları Günü'nde hastalara gül verdi

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Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi, Hasta Hakları Günü'nde hastalara gül verdi
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Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Mesud Fakirullahoğlu, Hasta Hakları Günü dolayısıyla hastaları odalarında ziyaret ederek kırmızı gül ve çeşitli hediyeler verdi. Ziyaretten memnuniyet duyan hastalar ve yakınları, Fakirullahoğlu ile hastane yöneticilerine teşekkür etti.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, Hasta Hakları Günü dolayısıyla hastaları odalarında ziyaret ederek kırmızı gül ve çeşitli hediyeler verdi, talep ve beklentilerini dinledi.

Fakirullahoğlu, beraberindeki başhekim yardımcıları, hastane müdürleri ve müdür yardımcılarıyla servisleri gezerek tedavi gören hastalar ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Hastalarla yakından ilgilenerek tedavi süreçleri hakkında bilgi alan Fakirullahoğlu, kırmızı gül ve çeşitli hediyeler takdim ettiği hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başhekim Fakirullahoğlu, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlığın en temel insan haklarından biri olduğunu belirterek, hasta memnuniyetini ve hak temelli sağlık hizmetini öncelediklerini söyledi.

Hastaların kendilerini güvende ve değerli hissetmelerini önemsediklerini ifade eden Fakirullahoğlu, şunları kaydetti:

"Önce insan diyerek çıktığımız bu yolda, sağlığın en temel insan hakkı olduğu bilinciyle hastanemizin her köşesinde sevgi ve şefkatle var olmaya devam ediyoruz. Erzurum ve bölge halkımıza güvenli ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Hastalar ve yakınları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Fakirullahoğlu ve beraberindeki hastane yöneticilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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