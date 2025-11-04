Erzurum Müftüsü'nden Organ Bağışı Üzerine Önemli Açıklamalar

ERZURUM Müftüsü Yaşar Çapçı, organ naklinde toplumun genel olarak 'Acaba bizim organımız nasıl bir insana nakledilecek?' sorusuna takıldığını belirterek, "Organınızı taşıyan kişinin iyi veya kötü ameli kendisini bağlar. Herkesin yaptığı işlerin kendisini bağlar. Hiç kimse bir başkasının günahını üslenemez. Organ bağışı yaptığımız kişi bir hata bir yanlış yaptığında öncelikli olarak organ sahibinin hatası değildir. Kendi iradesiyle yapmış olduğundan dolayı o kişiyi bağlayacağını unutmayalım" dedi.

Erzurum Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü tarafından 'Bir imza, Bir Hayat, Organlarını Bağışla Hayat Olsun' etkinliği düzenlendi. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Erzurum Müftüsü Yaşar Çapçı, organ naklinin caiz olduğunu söyledi. Çapçı, "Allah tarafından gönderilen ilahi dinlerin amacı insanın can, akıl, din, nesil ve mal emniyetini sağlamak olarak özetlenmiştir. İnsanın can güvenliğini sağlamak her şeyin başında gelmektedir. Hastalıktan korunma ve tedavi yollarını aramakta can güvenliğini sağlama yollarından biridir. Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte hastalıkları tedavi yollarından birisi de organ ve doku naklidir. Yüce dinimiz İslam'a göre insan şerefli bir varlık olduğu gibi onun bedeni, organları, varlığı da dokunulmazdır. Ancak bazı durumlarda maddi bir karşılık beklemeksizin hastalıkların tedavisinde organ ve doku nakli Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da fetvalarına baktığımızda caizdir. Hastalığın bu yolla tedavi edileceğine kanaat getirilmesi, organ veya dokusu alınarak alınacak kişinin işlemin yapıldığı esnada hayatını kaybetmiş olması, organı alınacak kişi sağ ise alınacak organ veya dokunun hayati bir organ olmaması, toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması bakımından organ ve dokusu alınacak kişinin ölmeden önce buna izin vermiş olması veya hayatta iken ailesine bir beyanı olmamak şartı ile yakınlarının buna rıza göstermesi de önemlidir. Alınacak organ veya doku karşılığında menfaat sağlanmamalı, asla ücret alınmaması tedavi yapılacak hastanın da buna rıza göstermesi gibi şartların bulunması halinde organ nakli caiz görülmüştür. İnsan hayatını kurtarmaya yönelik bu eylem candan cana verilen en güzel bir sadakadır" diye konuştu.

Toplumun organ bağışı noktasında takıldığı noktanın 'Acaba bizim organımız nasıl bir insana nakledilecek?' sorusu olduğunu ifade eden Çapçı, şunları söyledi:

"Toplumun genelde takıldığı nokta burası. Bir insana faydalı olmaya çalışarak bağışladığımız organımız bize her şeyden önce sevap kazandırıyor. Çünkü Allah Resulü, 'İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır' buyurarak insanlara faydalı olma noktasında bizleri teşvik etmişlerdir. Organınızı taşıyan kişinin iyi veya kötü ameli kendisini bağlar. Herkesin yaptığı işler kendisini bağlar. Hiç kimse bir başkasının günahını üslenemez. Organ bağışı yaptığımız kişi bir hata bir yanlış yaptığında öncelikli olarak organ sahibinin hatası değildir. Kendi iradesiyle yapmış olduğundan dolayı o kişiyi bağlayacağını unutmayalım. Yani sorumluluk, irade sahibi olan ve iradesini kullanacak filleri işleyen kişiye aittir. Organlarımızın biz öldükten sonra veya hayatta iken başka insanlara çare olması gerçek bir bağış olduğu gibi aynı zamanda büyük bir insanlık örneği olduğunu unutmayalım."