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Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'ne Uzm. Dr. Mehmet Meral Atandı

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'ne Uzm. Dr. Mehmet Meral Atandı
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Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü görevine Uzm. Dr. Mehmet Meral atandı.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü görevine Uzm. Dr. Mehmet Meral atandı.

Uzun süredir İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Dr. Gürsel Bedir'in yerine, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Mehmet Meral atandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan atamanın ardından kentteki siyasi ve idari makamlardan tebrik mesajları yayınlandı. AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, görevi devralan Dr. Mehmet Meral'e yeni vazifesinde başarılar dileyerek, atamanın Erzurum'a ve tüm sağlık camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu. Küçükoğlu ayrıca, kentte özveriyle çalışan ve değerli hizmetler sunan eski müdür Dr. Gürsel Bedir'e de emeklerinden ötürü teşekkürlerini sundu.

Uzm. Dr. Mehmet Meral kimdir?

Erzurum'un Tortum ilçesinde 1976 yılında doğan Uzm. Dr. Mehmet Meral, tıp eğitimini 2000 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Sağlık kariyeri boyunca acil servis, yoğun bakım ve aile hekimliği gibi branşlarda aktif hekimlik yapan Meral, idari alanda da Erzurum Şehir Hastanesinde başhekim yardımcılığı ve son olarak İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı görevlerini yürüttü. Evli ve üç çocuk babası olan Meral, şehri yakından tanıyan tecrübeli bir isim olarak İl Sağlık Müdürü unvanıyla yeni görevine başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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